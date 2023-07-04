Новому главе департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО Ульяне Каленюк придется перестроить работу ведомства. По информации источников URA.RU во властных структурах, главная задача, решения которой ждут от нового руководителя кураторы в ямальском внутриполе — сделать так, чтобы ведомство показало реальную работу в решении проблем коренного населения.
«Окружные власти возлагают на чиновницу большие надежды — ей предстоит вывести департамент на новый уровень, сделать из него структуру, в необходимости существования которой ни у кого сомнений не будет. Каленюк хорошо показала себя на прежнем месте в районной администрации. Там она нее боялась вступать в конфликты с вышестоящим руководством, если права коренных ямальцев нарушались», — рассказали собеседники агентства.
Опыт управленца и образование помогут Каленюк в решении административных задач, а понимание проблем коренного населения повлияет на скорость реагирования департамента. Будут ли при этом приниматься жесткие кадровые решения в департаменте, источники уточнить не смогли.
Редакция обратилась за комментариями в правительство ЯНАО. К моменту публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что Каленюк сменила на посту главы департамента КМНС Ирину Сотруеву — она вышла на пенсию. Обязанности директора департамента до сегодняшнего дня исполнял первый зам главы ведомства Роман Пикун.
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