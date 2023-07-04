Временно исполняющий обязанности директора департамента по делам КМНС ЯНАО Роман Пикун вернется к прежней работе. По сообщениям источников URA.RU, исполняющий обязанности главы ведомства снова станет первым замом руководителя ведомства.
«Кураторы департамента по делам КМНС в правительстве изначально рассматривали в качестве кандидата на освободившуюся после выхода на пенсию Ирины Сотруевой должность специалиста из числа коренного населения и ранее в ведомстве не работавшего, но понимающего проблемы местного населения и готового их решать. Ведомству нужны новые идеи и подходы в работе», — рассказывают инсайдеры, уточняя, что Пикун при всех его заслугах работал с должности первого зама директора с 2019 года и к числу КМНС не принадлежит
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правительство ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ получен не был.
Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост директора департамента стала Ульяна Каленюк. Управленец из администрации Ямальского района состоит в кадровом резерве окружного правительства и подходит под все требования кураторов.
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