04 июля 2023
03 июля 2023

Временный глава департамента КМНС ЯНАО вернется к работе на прежнем месте. Инсайд

Роман Пикун станет первым замом нового директора департамента КМНС ЯНАО Ульяны Каленюк
© Служба новостей «URA.RU»
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Должность директора департамента остается вакантной с июня 2023 года Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Временно исполняющий обязанности директора департамента по делам КМНС ЯНАО Роман Пикун вернется к прежней работе. По сообщениям источников URA.RU, исполняющий обязанности главы ведомства снова станет первым замом руководителя ведомства.

«Кураторы департамента по делам КМНС в правительстве изначально рассматривали в качестве кандидата на освободившуюся после выхода на пенсию Ирины Сотруевой должность специалиста из числа коренного населения и ранее в ведомстве не работавшего, но понимающего проблемы местного населения и готового их решать. Ведомству нужны новые идеи и подходы в работе», — рассказывают инсайдеры, уточняя, что Пикун при всех его заслугах работал с должности первого зама директора с 2019 года и к числу КМНС не принадлежит

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правительство ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ получен не был.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост директора департамента стала Ульяна Каленюк. Управленец из администрации Ямальского района состоит в кадровом резерве окружного правительства и подходит под все требования кураторов.

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Временно исполняющий обязанности директора департамента по делам КМНС ЯНАО Роман Пикун вернется к прежней работе. По сообщениям источников URA.RU, исполняющий обязанности главы ведомства снова станет первым замом руководителя ведомства. «Кураторы департамента по делам КМНС в правительстве изначально рассматривали в качестве кандидата на освободившуюся после выхода на пенсию Ирины Сотруевой должность специалиста из числа коренного населения и ранее в ведомстве не работавшего, но понимающего проблемы местного населения и готового их решать. Ведомству нужны новые идеи и подходы в работе», — рассказывают инсайдеры, уточняя, что Пикун при всех его заслугах работал с должности первого зама директора с 2019 года и к числу КМНС не принадлежит Редакция URA.RU обратилась за комментариями в правительство ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ получен не был. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на пост директора департамента стала Ульяна Каленюк. Управленец из администрации Ямальского района состоит в кадровом резерве окружного правительства и подходит под все требования кураторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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