07 июля 2023

Близкие погибших в Екатеринбурге сотрудников Ozon получат выплату от маркетплейса

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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
Ozon выплатит компенсацию родственникам погибших сотрудников Фото:
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Вспышка менингита на складе Ozon в Екатеринбурге

Родственники двух погибших сотрудников склада Ozon, которые заболели после вспышки менингита, получат выплаты от маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.

«Это ужасная трагедия для их родных. Мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon», — передает слова пресс-службы Ozon «Прайм».

Вспышка менингита произошла на складе маркетплейса Ozon 5 июля. На данный момент заразилось восемь человек, а погибло двое. Одним из погибших был 21-летний баскетболист, который хотел уйти пораньше с работы из-за болезни, но его не отпустили. Сейчас компания объявила о наборе новых сотрудников. При этом часть жителей Екатеринбурга стали опасаться забирать посылки с Ozon, но в компании уверяют, что риска заразиться таким образом нет.

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Родственники двух погибших сотрудников склада Ozon, которые заболели после вспышки менингита, получат выплаты от маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon. «Это ужасная трагедия для их родных. Мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon», — передает слова пресс-службы Ozon «Прайм». Вспышка менингита произошла на складе маркетплейса Ozon 5 июля. На данный момент заразилось восемь человек, а погибло двое. Одним из погибших был 21-летний баскетболист, который хотел уйти пораньше с работы из-за болезни, но его не отпустили. Сейчас компания объявила о наборе новых сотрудников. При этом часть жителей Екатеринбурга стали опасаться забирать посылки с Ozon, но в компании уверяют, что риска заразиться таким образом нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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