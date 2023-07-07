Близкие погибших в Екатеринбурге сотрудников Ozon получат выплату от маркетплейса

Родственники двух погибших сотрудников склада Ozon, которые заболели после вспышки менингита, получат выплаты от маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.
«Это ужасная трагедия для их родных. Мы скорбим вместе с ними и сделаем все возможное, чтобы защитить остальных работников. В ближайшее время близкие погибших получат финансовую помощь от Ozon», — передает слова пресс-службы Ozon «Прайм».
Вспышка менингита произошла на складе маркетплейса Ozon 5 июля. На данный момент заразилось восемь человек, а погибло двое. Одним из погибших был 21-летний баскетболист, который хотел уйти пораньше с работы из-за болезни, но его не отпустили. Сейчас компания объявила о наборе новых сотрудников. При этом часть жителей Екатеринбурга стали опасаться забирать посылки с Ozon, но в компании уверяют, что риска заразиться таким образом нет.
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