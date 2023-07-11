Островок находиться в центре ТРЦ «Остров» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Остров» продается островок с разными сладостями за 600 тысяч рублей. Информация об этом размещена на платформе «Авито».

«Продаю островок с продуманной до мелочей подцветкой за 600 тысяч рублей. Островок находиться в трафиковом месте в центре ТРЦ „Остров“, что дает хороший поток покупателей. Вместе с бизнесом передам проверенную базу поставщиков», — написано в объявлении.

По словам владельца, все сотрудники бизнеса остаются работать. При этом можно на расстояние контролировать их работу, так как островок оборудован онлайн видеокамерами для просмотра по телефону с видео и аудио.

Собственник уверят, что бизнес твердо стоит на ногах. В среднем наценка на реализуемый товар будет составлять не менее 100 рублей на каждую конфетку при закупе той же сладости всего лишь за 25 рублей. Большим плюсом данного бизнеса является долгий срок хранения продукции.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавалась пекарня совместно с производством макарон. Стоимость бизнеса владелец оценивает в 66 миллионов рублей. По его cловам, земля находится в собственности, общая площадь 2000 квадратных метров.