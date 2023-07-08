08 июля 2023
07 июля 2023

Мировая звезда джаза похвалила тюменский оркестр. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оркестр. Москва, концерт, скрипка, классическая музыка, смычок, игра на скрипке, концерт классической музыки, консерватория
Игорь Бутман считает, что тюменский оркестр готов к большим импровизациям в игре Фото:

Народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман восхитился профессиональной работой и качественной игрой тюменского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Юрия Медяника. Об этом звезда джаза заявила журналисту URA.RU во время фестиваля искусств «Лето в Тобольском Кремле».

«Это великолепный оркестр, который готов учиться новому, а также открыт для любых экспериментов. Они работают очень профессионально! Тюменский оркестр уже готов к еще большим импровизациям, чем мы можем ему предложить. Это было ясно с самого начало, когда мы созванивались и обсуждали репертуар. Было видно, что Юрий Владимирович в курсе всех событий джазовой музыки, поэтому оркестр был готов ко всему. Мы уже на репетиции получили массу удовольствия», — поделился своими впечатлениями Бутман с корреспондентом URA.RU.

По словам Юрия Медяника, это был один из опытов прикосновения к джазу, а также серьезный персональный рост для тюменского оркестра. Фестиваль стал местом сбора талантливых людей, у которых можно многому поучиться. Он отметил, что для нашего оркестра это была большая честь играть вместе на одной сцене с Игорем Михайловичем. Он надеется, что сам процесс концерта станет для всех определенным профессиональным уроком.

Ранее URA.RU писало, что в наиболее популярных тобольских отелей пропала возможность забронировать номер на 8 и 15 июля. Это связано с приездом Игоря Бутмана и Леонида Агутина, которые выступят в городе в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».

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Народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман восхитился профессиональной работой и качественной игрой тюменского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Юрия Медяника. Об этом звезда джаза заявила журналисту URA.RU во время фестиваля искусств «Лето в Тобольском Кремле». «Это великолепный оркестр, который готов учиться новому, а также открыт для любых экспериментов. Они работают очень профессионально! Тюменский оркестр уже готов к еще большим импровизациям, чем мы можем ему предложить. Это было ясно с самого начало, когда мы созванивались и обсуждали репертуар. Было видно, что Юрий Владимирович в курсе всех событий джазовой музыки, поэтому оркестр был готов ко всему. Мы уже на репетиции получили массу удовольствия», — поделился своими впечатлениями Бутман с корреспондентом URA.RU. По словам Юрия Медяника, это был один из опытов прикосновения к джазу, а также серьезный персональный рост для тюменского оркестра. Фестиваль стал местом сбора талантливых людей, у которых можно многому поучиться. Он отметил, что для нашего оркестра это была большая честь играть вместе на одной сцене с Игорем Михайловичем. Он надеется, что сам процесс концерта станет для всех определенным профессиональным уроком. Ранее URA.RU писало, что в наиболее популярных тобольских отелей пропала возможность забронировать номер на 8 и 15 июля. Это связано с приездом Игоря Бутмана и Леонида Агутина, которые выступят в городе в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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