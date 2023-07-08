Игорь Бутман считает, что тюменский оркестр готов к большим импровизациям в игре Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Народный артист России, всемирно известный саксофонист Игорь Бутман восхитился профессиональной работой и качественной игрой тюменского филармонического оркестра под руководством главного дирижера Юрия Медяника. Об этом звезда джаза заявила журналисту URA.RU во время фестиваля искусств «Лето в Тобольском Кремле».

«Это великолепный оркестр, который готов учиться новому, а также открыт для любых экспериментов. Они работают очень профессионально! Тюменский оркестр уже готов к еще большим импровизациям, чем мы можем ему предложить. Это было ясно с самого начало, когда мы созванивались и обсуждали репертуар. Было видно, что Юрий Владимирович в курсе всех событий джазовой музыки, поэтому оркестр был готов ко всему. Мы уже на репетиции получили массу удовольствия», — поделился своими впечатлениями Бутман с корреспондентом URA.RU.

По словам Юрия Медяника, это был один из опытов прикосновения к джазу, а также серьезный персональный рост для тюменского оркестра. Фестиваль стал местом сбора талантливых людей, у которых можно многому поучиться. Он отметил, что для нашего оркестра это была большая честь играть вместе на одной сцене с Игорем Михайловичем. Он надеется, что сам процесс концерта станет для всех определенным профессиональным уроком.

Ранее URA.RU писало, что в наиболее популярных тобольских отелей пропала возможность забронировать номер на 8 и 15 июля. Это связано с приездом Игоря Бутмана и Леонида Агутина, которые выступят в городе в рамках фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».