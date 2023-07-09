В конце фестиваля «Купала», который проходил 8 июля в селе Частоозерье (Курганская область), пешеход подрался с водителем, задевшим его своим автомобилем. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Результат хаоса на выходе. Машины и люди двигаются по узкой дороге, без освещения. Водитель задел пешехода, тот в ответ машину. Никакой полиции не было рядом, одна машина ДПС стояла уже около самого выезда», — рассказал читатель.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
Фестиваль «Купала», организованный при поддержке депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова, посетили около 100 тысяч человек. Гости участвовали в народных забавах, водили хороводы вокруг большого костра и опускали на воду венки.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.