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На курганском фестивале «Купала» водитель подрался с пешеходом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Водитель задел пешехода, выезжая с территории фестиваля Фото:

В конце фестиваля «Купала», который проходил 8 июля в селе Частоозерье (Курганская область), пешеход подрался с водителем, задевшим его своим автомобилем. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Результат хаоса на выходе. Машины и люди двигаются по узкой дороге, без освещения. Водитель задел пешехода, тот в ответ машину. Никакой полиции не было рядом, одна машина ДПС стояла уже около самого выезда», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Фестиваль «Купала», организованный при поддержке депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова, посетили около 100 тысяч человек. Гости участвовали в народных забавах, водили хороводы вокруг большого костра и опускали на воду венки.

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В конце фестиваля «Купала», который проходил 8 июля в селе Частоозерье (Курганская область), пешеход подрался с водителем, задевшим его своим автомобилем. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Результат хаоса на выходе. Машины и люди двигаются по узкой дороге, без освещения. Водитель задел пешехода, тот в ответ машину. Никакой полиции не было рядом, одна машина ДПС стояла уже около самого выезда», — рассказал читатель. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Фестиваль «Купала», организованный при поддержке депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова, посетили около 100 тысяч человек. Гости участвовали в народных забавах, водили хороводы вокруг большого костра и опускали на воду венки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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