Водитель задел пешехода, выезжая с территории фестиваля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В конце фестиваля «Купала», который проходил 8 июля в селе Частоозерье (Курганская область), пешеход подрался с водителем, задевшим его своим автомобилем. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Результат хаоса на выходе. Машины и люди двигаются по узкой дороге, без освещения. Водитель задел пешехода, тот в ответ машину. Никакой полиции не было рядом, одна машина ДПС стояла уже около самого выезда», — рассказал читатель.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Фестиваль «Купала», организованный при поддержке депутата Госдумы РФ от Курганской области Александра Ильтякова, посетили около 100 тысяч человек. Гости участвовали в народных забавах, водили хороводы вокруг большого костра и опускали на воду венки.