В Кургане проведут спектакль про царскую семью, чтобы собрать деньги для бойцов СВО

В Кургане проведут благотворительный концерт, посвященный годовщине с расстрела Царской семьи, чтобы собрать деньги для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте».
«А 17 июля в 18:30 в „Современник“ пройдет благотворительный спектакль „Уроки столетия“, приуроченный к 105-летию расстрела святых Царственных Страстотерпцев. Средства от спектакля будут направлены на помощь бойцам СВО из Курганской области», — указано в посте епархии. Сообщается, что помощь в организации и проведении оказал театральный коллектив «Жар-птица».
Ранее URA.RU писало, что прихожане курганского храма изготавливают окопные свечи для участников СВО. Они изготовили и отправили более 270 свечей.
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