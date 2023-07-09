В Кургане проведут спектакль про царскую семью, чтобы собрать деньги для бойцов СВО

10 июля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет спектакль про царскую семью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане проведут благотворительный концерт, посвященный годовщине с расстрела Царской семьи, чтобы собрать деньги для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте». «А 17 июля в 18:30 в „Современник“ пройдет благотворительный спектакль „Уроки столетия“, приуроченный к 105-летию расстрела святых Царственных Страстотерпцев. Средства от спектакля будут направлены на помощь бойцам СВО из Курганской области», — указано в посте епархии. Сообщается, что помощь в организации и проведении оказал театральный коллектив «Жар-птица».



Ранее URA.RU писало, что прихожане курганского храма изготавливают окопные свечи для участников СВО. Они изготовили и отправили более 270 свечей.

В Кургане проведут благотворительный концерт, посвященный годовщине с расстрела Царской семьи, чтобы собрать деньги для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте». «А 17 июля в 18:30 в „Современник“ пройдет благотворительный спектакль „Уроки столетия“, приуроченный к 105-летию расстрела святых Царственных Страстотерпцев. Средства от спектакля будут направлены на помощь бойцам СВО из Курганской области», — указано в посте епархии. Сообщается, что помощь в организации и проведении оказал театральный коллектив «Жар-птица». Ранее URA.RU писало, что прихожане курганского храма изготавливают окопные свечи для участников СВО. Они изготовили и отправили более 270 свечей.