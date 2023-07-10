Врачи рассказали жителям ЯНАО, что делать при укусе змеи

При укусе змеи необходимо освободить место поражения и стараться не двигаться

Врачи рекомендуют не паниковать при укусе змеи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям, которых укусила змея, необходимо освободить место поражения от одежды или украшений. Не стоит также двигаться — при движении яд распространяется быстрее, говорится в telegram-канале «Ямал здоров».

«Освободите конечность от сдавливающей одежды или украшений. Зафиксируйте конечность или лягте в ожидании медпомощи — чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму. Не сдавливайте и не разрезайте место укуса: при повреждении тканей яд будет еще быстрее всасываться», — говорится в сообщении.

Специалисты советуют аккуратно промыть место укуса водой, обработать хлоргексидином и наложить чистую повязку. Также необходимо пить много воды, по согласованию врача можно принимать антигистаминный препарат. Сразу же нужно обратиться к врачам за помощью. «Чтобы помочь докторам идентифицировать вид змеи, попытайтесь запомнить ее внешний вид (сфотографировать по возможности)», — добавили медики.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске гадюка укусила ребенка за руку. Мальчик попал в реанимацию.