Врачи рассказали жителям ЯНАО, что делать при укусе змеи

Жителям, которых укусила змея, необходимо освободить место поражения от одежды или украшений. Не стоит также двигаться — при движении яд распространяется быстрее, говорится в telegram-канале «Ямал здоров».
«Освободите конечность от сдавливающей одежды или украшений. Зафиксируйте конечность или лягте в ожидании медпомощи — чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму. Не сдавливайте и не разрезайте место укуса: при повреждении тканей яд будет еще быстрее всасываться», — говорится в сообщении.
Специалисты советуют аккуратно промыть место укуса водой, обработать хлоргексидином и наложить чистую повязку. Также необходимо пить много воды, по согласованию врача можно принимать антигистаминный препарат. Сразу же нужно обратиться к врачам за помощью. «Чтобы помочь докторам идентифицировать вид змеи, попытайтесь запомнить ее внешний вид (сфотографировать по возможности)», — добавили медики.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске гадюка укусила ребенка за руку. Мальчик попал в реанимацию.
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