10 июля 2023

Врачи рассказали жителям ЯНАО, что делать при укусе змеи

При укусе змеи необходимо освободить место поражения и стараться не двигаться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Врачи рекомендуют не паниковать при укусе змеи Фото:

Жителям, которых укусила змея, необходимо освободить место поражения от одежды или украшений. Не стоит также двигаться — при движении яд распространяется быстрее, говорится в telegram-канале «Ямал здоров».

«Освободите конечность от сдавливающей одежды или украшений. Зафиксируйте конечность или лягте в ожидании медпомощи — чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму. Не сдавливайте и не разрезайте место укуса: при повреждении тканей яд будет еще быстрее всасываться», — говорится в сообщении.

Специалисты советуют аккуратно промыть место укуса водой, обработать хлоргексидином и наложить чистую повязку. Также необходимо пить много воды, по согласованию врача можно принимать антигистаминный препарат. Сразу же нужно обратиться к врачам за помощью. «Чтобы помочь докторам идентифицировать вид змеи, попытайтесь запомнить ее внешний вид (сфотографировать по возможности)», — добавили медики.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске гадюка укусила ребенка за руку. Мальчик попал в реанимацию.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям, которых укусила змея, необходимо освободить место поражения от одежды или украшений. Не стоит также двигаться — при движении яд распространяется быстрее, говорится в telegram-канале «Ямал здоров». «Освободите конечность от сдавливающей одежды или украшений. Зафиксируйте конечность или лягте в ожидании медпомощи — чем больше движений, тем быстрее яд распространяется по организму. Не сдавливайте и не разрезайте место укуса: при повреждении тканей яд будет еще быстрее всасываться», — говорится в сообщении. Специалисты советуют аккуратно промыть место укуса водой, обработать хлоргексидином и наложить чистую повязку. Также необходимо пить много воды, по согласованию врача можно принимать антигистаминный препарат. Сразу же нужно обратиться к врачам за помощью. «Чтобы помочь докторам идентифицировать вид змеи, попытайтесь запомнить ее внешний вид (сфотографировать по возможности)», — добавили медики. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске гадюка укусила ребенка за руку. Мальчик попал в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...