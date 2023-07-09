09 июля 2023
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07 июля 2023

В ЯНАО ребенок попал в реанимацию после укуса гадюки

© Служба новостей «URA.RU»
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Акватеррариум. Пермь, змея, питон, террариум
На ребенка напала гадюка Фото:

Ребенок из Ноябрьска (ЯНАО) попал в реанимацию после укуса гадюки. Как сообщила его мама Татьяна Насонова в соцсети «ВКонтакте», у ребенка отекла рука и сейчас он под капельницами.

«Моего ребенка укусила змея. Ему капают капельницы, рука отекшая и буро-сиреневого цвета. Завтра в палату переведут на дальнейшее лечение», — написала женщина в группе «Происшествия Ноябрьск».

Она уточнила, что змея напала на озере. Также в комментариях местные жители выразили сочувствие и начали делиться фотографиями пресмыкающихся, которых в этом году обнаружили на территории города.

URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жителю Ноябрьска пришлось отсасывать яд из пальца. Мужчину тоже укусила гадюка.

Змея в Ноябрьске
Змея в Ноябрьске
Гадюка
Гадюка

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Ребенок из Ноябрьска (ЯНАО) попал в реанимацию после укуса гадюки. Как сообщила его мама Татьяна Насонова в соцсети «ВКонтакте», у ребенка отекла рука и сейчас он под капельницами. «Моего ребенка укусила змея. Ему капают капельницы, рука отекшая и буро-сиреневого цвета. Завтра в палату переведут на дальнейшее лечение», — написала женщина в группе «Происшествия Ноябрьск». Она уточнила, что змея напала на озере. Также в комментариях местные жители выразили сочувствие и начали делиться фотографиями пресмыкающихся, которых в этом году обнаружили на территории города. URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жителю Ноябрьска пришлось отсасывать яд из пальца. Мужчину тоже укусила гадюка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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