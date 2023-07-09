В ЯНАО ребенок попал в реанимацию после укуса гадюки

Ребенок из Ноябрьска (ЯНАО) попал в реанимацию после укуса гадюки. Как сообщила его мама Татьяна Насонова в соцсети «ВКонтакте», у ребенка отекла рука и сейчас он под капельницами.
«Моего ребенка укусила змея. Ему капают капельницы, рука отекшая и буро-сиреневого цвета. Завтра в палату переведут на дальнейшее лечение», — написала женщина в группе «Происшествия Ноябрьск».
Она уточнила, что змея напала на озере. Также в комментариях местные жители выразили сочувствие и начали делиться фотографиями пресмыкающихся, которых в этом году обнаружили на территории города.
URA.RU направило запрос в пресс-службу окружного департамента здравоохранения. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что жителю Ноябрьска пришлось отсасывать яд из пальца. Мужчину тоже укусила гадюка.
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