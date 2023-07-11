В ЯНАО количество вакансий за полгода увеличилось на 27%

Наиболее заметно число вакансий в регионе выросло в искусстве и страховании Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО с января по июнь было открыто на 27% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом журналисту URA.RU сообщили исследователи сервиса HeadHunter.

«За первые полгода было открыто на 27% процентов больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в целом по России рост составил 25%. Это связано с восстановлением рынка труда после событий 2022 года», — рассказали авторы исследования журналисту URA.RU.

По их словам, наиболее заметно выросло количество вакансий в регионе в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (+176% по сравнению с первым полугодием 2022 года), «Страхование» (+117%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+100%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+90%), «Медицина, фармацевтика» (+60%)». Между работодателями растет конкуренция за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные «синие воротнички».

Однако двух профессиональных сфер коснулось заметное падения спроса. За первое полугодие стало меньше вакансий для специалистов по безопасности (-25%) и в сфере науки и образования (-27%).

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО за год увеличилось количество вакансий. Динамика спроса на специалистов на Ямале находилась на шестом месте в УрФО. Самой востребованной у работодателей сферой остаются продажи.