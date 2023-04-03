В ЯНАО за год количество вакансий увеличилось на 20%

04 апреля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО за год увеличилось количество вакансий. Это на 20% больше, чем в марте прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Для сравнения: в целом по России год к году спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%», — сказано в сообщении. По данным аналитиков, динамика спроса на специалистов на Ямале находится на шестом месте в УрФО. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». За год количество вакансий выросло на 109%. При этом за март опубликовано всего 16 предложений о работе. «Также яркую динамику показали сферы „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+108%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+92%), „Медицина, фармацевтика“ (+58%) и „Наука, образование“ (+56%). Самой востребованной у работодателей сферой остаются „Продажи“ — это сразу 41% вакансий от общего объема рынка труда в ЯНАО», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в 2022 году Ямал стал единственным регионом УрФО, где появилось больше работы. Тогда число вакансий в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1%.

В ЯНАО за год увеличилось количество вакансий. Это на 20% больше, чем в марте прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Для сравнения: в целом по России год к году спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%», — сказано в сообщении. По данным аналитиков, динамика спроса на специалистов на Ямале находится на шестом месте в УрФО. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». За год количество вакансий выросло на 109%. При этом за март опубликовано всего 16 предложений о работе. «Также яркую динамику показали сферы „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+108%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+92%), „Медицина, фармацевтика“ (+58%) и „Наука, образование“ (+56%). Самой востребованной у работодателей сферой остаются „Продажи“ — это сразу 41% вакансий от общего объема рынка труда в ЯНАО», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в 2022 году Ямал стал единственным регионом УрФО, где появилось больше работы. Тогда число вакансий в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1%.