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В ЯНАО за год количество вакансий увеличилось на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года Фото:

В ЯНАО за год увеличилось количество вакансий. Это на 20% больше, чем в марте прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.

«В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Для сравнения: в целом по России год к году спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, динамика спроса на специалистов на Ямале находится на шестом месте в УрФО. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». За год количество вакансий выросло на 109%. При этом за март опубликовано всего 16 предложений о работе.

«Также яркую динамику показали сферы „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+108%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+92%), „Медицина, фармацевтика“ (+58%) и „Наука, образование“ (+56%). Самой востребованной у работодателей сферой остаются „Продажи“ — это сразу 41% вакансий от общего объема рынка труда в ЯНАО», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Ямал стал единственным регионом УрФО, где появилось больше работы. Тогда число вакансий в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1%.

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В ЯНАО за год увеличилось количество вакансий. Это на 20% больше, чем в марте прошлого года, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter. «В марте 2023 года в регионе было открыто на 20% больше вакансий, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Для сравнения: в целом по России год к году спрос на новых сотрудников вырос на 16%, а по Уральскому федеральному округу — на 30%», — сказано в сообщении. По данным аналитиков, динамика спроса на специалистов на Ямале находится на шестом месте в УрФО. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». За год количество вакансий выросло на 109%. При этом за март опубликовано всего 16 предложений о работе. «Также яркую динамику показали сферы „Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты“ (+108%), „Маркетинг, реклама, PR“ (+92%), „Медицина, фармацевтика“ (+58%) и „Наука, образование“ (+56%). Самой востребованной у работодателей сферой остаются „Продажи“ — это сразу 41% вакансий от общего объема рынка труда в ЯНАО», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в 2022 году Ямал стал единственным регионом УрФО, где появилось больше работы. Тогда число вакансий в сравнении с 2021 годом увеличилось на 1%.
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