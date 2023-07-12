Украина придумала новое обвинение в адрес РФ по взрыву Каховской ГЭС

Украинские СМИ и telegram-каналы придумали новое обвинение в адрес России по поводу взрыва Каховской ГЭС. Теперь они пишут, что ВС РФ нанесли по станции удар противотанковой ракетой (ПТУР). Как стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, эти обвинения основаны на шуточном рекламном посте пророссийского telegram-канала.
«Telegram-канал российского добровольца показал кадры, на которых российские военные якобы подрывают Каховскую ГЭС», — пишут украинские СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно ВСУ уничтожили станцию.
Также о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас украинские СМИ стали ссылаться на сообщение пророссийского telegram-канала «Омерзительная восьмерка». Однако пост, размещенный в нем, написан в шуточной форме и является рекламой военной экипировки.
ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Число погибших достигло 50 человек.
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