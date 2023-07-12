Украина придумала новое обвинение в адрес РФ по взрыву Каховской ГЭС

Украинские СМИ обвинили ВС РФ в ударе по Каховской ГЭС противотанковой ракетой
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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, запуск ракеты, ракетная установка, пво, сво
Украинские СМИ пишут, что ВС РФ якобы нанесли удар по Каховской ГЭС Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ и telegram-каналы придумали новое обвинение в адрес России по поводу взрыва Каховской ГЭС. Теперь они пишут, что ВС РФ нанесли по станции удар противотанковой ракетой (ПТУР). Как стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, эти обвинения основаны на шуточном рекламном посте пророссийского telegram-канала.

«Telegram-канал российского добровольца показал кадры, на которых российские военные якобы подрывают Каховскую ГЭС», — пишут украинские СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно ВСУ уничтожили станцию.

Также о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас украинские СМИ стали ссылаться на сообщение пророссийского telegram-канала «Омерзительная восьмерка». Однако пост, размещенный в нем, написан в шуточной форме и является рекламой военной экипировки.

ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Число погибших достигло 50 человек.

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Украинские СМИ и telegram-каналы придумали новое обвинение в адрес России по поводу взрыва Каховской ГЭС. Теперь они пишут, что ВС РФ нанесли по станции удар противотанковой ракетой (ПТУР). Как стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, эти обвинения основаны на шуточном рекламном посте пророссийского telegram-канала. «Telegram-канал российского добровольца показал кадры, на которых российские военные якобы подрывают Каховскую ГЭС», — пишут украинские СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно ВСУ уничтожили станцию. Также о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас украинские СМИ стали ссылаться на сообщение пророссийского telegram-канала «Омерзительная восьмерка». Однако пост, размещенный в нем, написан в шуточной форме и является рекламой военной экипировки. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Число погибших достигло 50 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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