Украина придумала новое обвинение в адрес РФ по взрыву Каховской ГЭС Украинские СМИ обвинили ВС РФ в ударе по Каховской ГЭС противотанковой ракетой 12 июля 2023 в 18:20 Размер текста - 17 + Украинские СМИ пишут, что ВС РФ якобы нанесли удар по Каховской ГЭС Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские СМИ и telegram-каналы придумали новое обвинение в адрес России по поводу взрыва Каховской ГЭС. Теперь они пишут, что ВС РФ нанесли по станции удар противотанковой ракетой (ПТУР). Как стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, эти обвинения основаны на шуточном рекламном посте пророссийского telegram-канала. «Telegram-канал российского добровольца показал кадры, на которых российские военные якобы подрывают Каховскую ГЭС», — пишут украинские СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно ВСУ уничтожили станцию. Также о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас украинские СМИ стали ссылаться на сообщение пророссийского telegram-канала «Омерзительная восьмерка». Однако пост, размещенный в нем, написан в шуточной форме и является рекламой военной экипировки. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Число погибших достигло 50 человек. Украинские СМИ и telegram-каналы придумали новое обвинение в адрес России по поводу взрыва Каховской ГЭС. Теперь они пишут, что ВС РФ нанесли по станции удар противотанковой ракетой (ПТУР). Как стало известно в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, эти обвинения основаны на шуточном рекламном посте пророссийского telegram-канала. «Telegram-канал российского добровольца показал кадры, на которых российские военные якобы подрывают Каховскую ГЭС», — пишут украинские СМИ. При этом ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что именно ВСУ уничтожили станцию. Также о том, что Каховскую ГЭС взорвала Украина, сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Сейчас украинские СМИ стали ссылаться на сообщение пророссийского telegram-канала «Омерзительная восьмерка». Однако пост, размещенный в нем, написан в шуточной форме и является рекламой военной экипировки. ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. Число погибших достигло 50 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям