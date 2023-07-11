Мэр из ЯНАО поможет юным рэперам с ремонтом клуба

Мэр Нового Уренгоя Воронов выделит средства для ремонта музыкального клуба

12 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов поможет рэперам с ремонтом студии звукозаписи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал помочь молодым рэп-исполнителям с ремонтом входной группы в музыкальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в творческой мастерской рэп-исполнителей. Он заметил, что входная группа в молодежный клуб требует ремонта и дал поручение соответствующим службам заняться этим вопросом», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба мэрии Нового Уренгоя. В основу клуба, должного объединить творческую молодежь города, легли грантовые деньги, которые выиграли исполнители проекта «25 кадр» Расул Хамутаев и Андрей Еленов. Сейчас в студии занимаются 35 человек, часть аппаратуры куплена на деньги участников, часть восполнил выигранный грант, в размере 121 тысячи рублей. Ранее Андрей Воронов анонсировал скорое открытие плавательного бассейна «Юность». Сроки окончания ремонта бассейна ранее неоднократно переносились.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал помочь молодым рэп-исполнителям с ремонтом входной группы в музыкальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в творческой мастерской рэп-исполнителей. Он заметил, что входная группа в молодежный клуб требует ремонта и дал поручение соответствующим службам заняться этим вопросом», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба мэрии Нового Уренгоя. В основу клуба, должного объединить творческую молодежь города, легли грантовые деньги, которые выиграли исполнители проекта «25 кадр» Расул Хамутаев и Андрей Еленов. Сейчас в студии занимаются 35 человек, часть аппаратуры куплена на деньги участников, часть восполнил выигранный грант, в размере 121 тысячи рублей. Ранее Андрей Воронов анонсировал скорое открытие плавательного бассейна «Юность». Сроки окончания ремонта бассейна ранее неоднократно переносились.