Мэр из ЯНАО поможет юным рэперам с ремонтом клуба

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал помочь молодым рэп-исполнителям с ремонтом входной группы в музыкальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в творческой мастерской рэп-исполнителей. Он заметил, что входная группа в молодежный клуб требует ремонта и дал поручение соответствующим службам заняться этим вопросом», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.
В основу клуба, должного объединить творческую молодежь города, легли грантовые деньги, которые выиграли исполнители проекта «25 кадр» Расул Хамутаев и Андрей Еленов. Сейчас в студии занимаются 35 человек, часть аппаратуры куплена на деньги участников, часть восполнил выигранный грант, в размере 121 тысячи рублей.
Ранее Андрей Воронов анонсировал скорое открытие плавательного бассейна «Юность». Сроки окончания ремонта бассейна ранее неоднократно переносились.
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