11 июля 2023

Мэр из ЯНАО поможет юным рэперам с ремонтом клуба

Мэр Нового Уренгоя Воронов выделит средства для ремонта музыкального клуба
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, студия звукозаписи
Андрей Воронов поможет рэперам с ремонтом студии звукозаписи Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал помочь молодым рэп-исполнителям с ремонтом входной группы в музыкальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в творческой мастерской рэп-исполнителей. Он заметил, что входная группа в молодежный клуб требует ремонта и дал поручение соответствующим службам заняться этим вопросом», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба мэрии Нового Уренгоя.

В основу клуба, должного объединить творческую молодежь города, легли грантовые деньги, которые выиграли исполнители проекта «25 кадр» Расул Хамутаев и Андрей Еленов. Сейчас в студии занимаются 35 человек, часть аппаратуры куплена на деньги участников, часть восполнил выигранный грант, в размере 121 тысячи рублей.

Ранее Андрей Воронов анонсировал скорое открытие плавательного бассейна «Юность». Сроки окончания ремонта бассейна ранее неоднократно переносились.

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов пообещал помочь молодым рэп-исполнителям с ремонтом входной группы в музыкальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал в творческой мастерской рэп-исполнителей. Он заметил, что входная группа в молодежный клуб требует ремонта и дал поручение соответствующим службам заняться этим вопросом», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба мэрии Нового Уренгоя. В основу клуба, должного объединить творческую молодежь города, легли грантовые деньги, которые выиграли исполнители проекта «25 кадр» Расул Хамутаев и Андрей Еленов. Сейчас в студии занимаются 35 человек, часть аппаратуры куплена на деньги участников, часть восполнил выигранный грант, в размере 121 тысячи рублей. Ранее Андрей Воронов анонсировал скорое открытие плавательного бассейна «Юность». Сроки окончания ремонта бассейна ранее неоднократно переносились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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