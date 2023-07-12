Губернатор Шумков поблагодарил главу Татарстана за помощь погорельцам из села Юлдус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе Татарстана со словами благодарности за помощь погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в селе Юлдус в масштабном пожаре сгорели сотни домов и погибли семь человек.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Выражаю вам искреннюю признательность за оказанную благотворительную помощь в восстановлении села Юлдус, пострадавшего в результате пожара. Благодарю за Ваше неравнодушное отношение и бескорыстную помощь», — говорится в благодарственном письме, подписанным Шумковым. Также губернатор пожелал Минниханову и его семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область с рабочим визитом приехал вице-премьер Татарстана. Василь Шайхарзиев посетил местную мечеть в селе Юлдус, поучаствовал в свадебном торжестве молодой пары и встретился с местными жителями. В ходе визита чиновник вручил фермерам ключи от тракторов, которые предоставил Минсельхоз Татарстана. Также сообщалось, что компания «Татнефть» за свой счет построит погорельцам 13 домов.