Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе Татарстана со словами благодарности за помощь погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в селе Юлдус в масштабном пожаре сгорели сотни домов и погибли семь человек.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Выражаю вам искреннюю признательность за оказанную благотворительную помощь в восстановлении села Юлдус, пострадавшего в результате пожара. Благодарю за Ваше неравнодушное отношение и бескорыстную помощь», — говорится в благодарственном письме, подписанным Шумковым. Также губернатор пожелал Минниханову и его семье крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область с рабочим визитом приехал вице-премьер Татарстана. Василь Шайхарзиев посетил местную мечеть в селе Юлдус, поучаствовал в свадебном торжестве молодой пары и встретился с местными жителями. В ходе визита чиновник вручил фермерам ключи от тракторов, которые предоставил Минсельхоз Татарстана. Также сообщалось, что компания «Татнефть» за свой счет построит погорельцам 13 домов.
Губернатор Вадим Шумков поблагодарил главу Татарстана за помощь погорельцам из села Юлдус
Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе Татарстана со словами благодарности за помощь погорельцам из села Юлдус. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. В мае в селе Юлдус в масштабном пожаре сгорели сотни домов и погибли семь человек. «Уважаемый Рустам Нургалиевич! Выражаю вам искреннюю признательность за оказанную благотворительную помощь в восстановлении села Юлдус, пострадавшего в результате пожара. Благодарю за Ваше неравнодушное отношение и бескорыстную помощь», — говорится в благодарственном письме, подписанным Шумковым. Также губернатор пожелал Минниханову и его семье крепкого здоровья, счастья и благополучия. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область с рабочим визитом приехал вице-премьер Татарстана. Василь Шайхарзиев посетил местную мечеть в селе Юлдус, поучаствовал в свадебном торжестве молодой пары и встретился с местными жителями. В ходе визита чиновник вручил фермерам ключи от тракторов, которые предоставил Минсельхоз Татарстана. Также сообщалось, что компания «Татнефть» за свой счет построит погорельцам 13 домов.