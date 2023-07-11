Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев (на фото крайний справа) посетит свадьбу в селе Юлдус Фото: Екатерина Сычкова

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в сгоревшее село Юлдус (Курганская область), чтобы посетить никах (свадьба в исламе) молодой пары. Об этом сообщается на сайте Всемирного Конгресса татар. В Юлдусе в масштабном пожаре 7 мая сгорело 228 жилых домов, погибли семь человек.

«Делегация Республики Татарстан во главе с зампремьер-министра Татарстана, председателем Национального Cовета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым прибыла в пострадавшую от пожара деревню Юлдус (Ичкин) Курганской области. Также Шайхразиев и другие гости примут участие в торжестве никаха молодых пар села», — указано на сайте.

В ходе визита в село Юлдус чиновник побывал в мечети, уцелевшей в огне, где совершил совместную молитву с другими членами делегации. Кроме того, Шайхразиев обсудил восстановление села с местным фермером, имамом мечети Ахмадуллой хазратом Хабибуллиным. Ожидается встреча с жителями и школьниками села Юлдус. Кроме того, делегация проведет расширенное заседание Бюро Национального Совета Всемирного конгресса.

Также Шайхразиев принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Вместе с ним на мероприятии присутствовали заместители губернатора Курганской области Константин Ермаков и Наталья Кирилова.

Ранее URA.RU писало, что к погорельцам в селе Юлдус приехал вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. Это был его второй визит после пожара в татарском селе. Первая поездка состоялась 24 мая. Чиновник обещал посещать Юлдус минимум раз в месяц, чтобы проверять ход строительства и распределение гуманитарной помощи. Также сообщалось, что Шайхразиев ввел новую практику помощи курганским погорельцам. В ходе прошлого визита он совместно с замгубернатора Ермаковым и депутатом облдумы Маратом Исламовым оплатил долги местных жителей в сельском магазине.

По приезду в Юлдус вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев помолился в мечети, уцелевшей в майских пожарах Фото: сайт Всемирного Конгресса татар

Вместе с имамом мечети Ахмадуллой Хабибуллиным Шайхразиев обсудил восстановление села Фото: сайт Всемирного Конгресса татар

В планах Шайхразиева участие в мусульманской свадьбе молодой пары села Юлдус, обряд которой проводится в мечети Фото: сайт Всемирного Конгресса татар

Также вице-премьер Татарстана принял участие в открытии нового ФАПа в селе Юлдус Фото: сайт Всемирного Конгресса татар