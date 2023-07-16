16 июля 2023
15 июля 2023

Тюменской оппозиции станет легче участвовать в выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Тюменским кандидатам в губернаторы от оппозиции будет проще собрать подписи муниципальных депутатов Фото:

Тюменской оппозиции станет легче преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора, чем в 2018 году. Каждая партия увеличила количество своих депутатов за прошедшие 5 лет. Информацию предоставила избирательная комиссия Тюменской области.

По данным тюменского избиркома, больше всего свое представительство в муниципалитетах расширили коммунисты: число депутатов от КПРФ выросло с 44 до 78. На втором месте — «Справедливая Россия». У нее за 5 лет прибавилось 15 депутатов: теперь их 35. Наименьший рост наблюдается у ЛДПР: с 54 до 58 муниципальных депутатов.

Несмотря на рост, ни одной из оппозиционных партий по-прежнему не хватает депутатов для самостоятельного преодоления муниципального фильтра. Минимальный порог подписей в Тюменской области — 205. Доминирование сохраняется за «Единой Россией». В ее распоряжении 2248 депутатов в муниципалитетах, что в 13 раз больше, чем общая численность всех оппозиционных народных избранников.

Кандидаты в тюменские губернаторы уже начали активный сбор подписей от муниципальных депутатов. Коммунист Иван Левченко заручился поддержкой беспартийных депутатов, чтобы собрать необходимое количество подписей. А справедливороссу Владимиру Пискайкину уже дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур.

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Тюменской оппозиции станет легче преодолеть муниципальный фильтр на выборах губернатора, чем в 2018 году. Каждая партия увеличила количество своих депутатов за прошедшие 5 лет. Информацию предоставила избирательная комиссия Тюменской области. По данным тюменского избиркома, больше всего свое представительство в муниципалитетах расширили коммунисты: число депутатов от КПРФ выросло с 44 до 78. На втором месте — «Справедливая Россия». У нее за 5 лет прибавилось 15 депутатов: теперь их 35. Наименьший рост наблюдается у ЛДПР: с 54 до 58 муниципальных депутатов. Несмотря на рост, ни одной из оппозиционных партий по-прежнему не хватает депутатов для самостоятельного преодоления муниципального фильтра. Минимальный порог подписей в Тюменской области — 205. Доминирование сохраняется за «Единой Россией». В ее распоряжении 2248 депутатов в муниципалитетах, что в 13 раз больше, чем общая численность всех оппозиционных народных избранников. Кандидаты в тюменские губернаторы уже начали активный сбор подписей от муниципальных депутатов. Коммунист Иван Левченко заручился поддержкой беспартийных депутатов, чтобы собрать необходимое количество подписей. А справедливороссу Владимиру Пискайкину уже дали зеленый свет на прохождение бюрократических процедур.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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