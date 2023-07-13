В вахтовом поселке Пуровской промплощадки заметили семейство медведей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО, вблизи вахтового поселка Пуровской промплощадки, заметили семейство медведей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром».

«Погода в ближайшие выходные располагает к прогулкам по лесу. Но будьте осторожны — на территории месторождения замечено семейство медведей», — сообщает пресс-служба компании в telegram-канале «Газпром. Добыча. Уренгой».

В приложенном к сообщению видеосюжете охотничий инспектор окружной службы по охране биоресурсов Рахмет Катагонов пояснил, что медведи приходят на запах еды, кроме того, зверь помнит места, где его подкармливали в прошлом году. При встрече с медведем не следует проявлять страха и бежать от него, лучше попробовать самому притвориться мертвым или, наоборот, постараться напугать медведя.

Ранее URA.RU рассказало, что медведя заметили в районе Лимбяяхи. Жители отметили, что он не голодает.

Видео: telegram-канал «Газпром. Добыча. Уренгой»