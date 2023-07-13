13 июля 2023
12 июля 2023

В ЯНАО заметили семейство медведей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, бассейн, лето, зной, бурый медведь
В вахтовом поселке Пуровской промплощадки заметили семейство медведей Фото:

В ЯНАО, вблизи вахтового поселка Пуровской промплощадки, заметили семейство медведей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром».

«Погода в ближайшие выходные располагает к прогулкам по лесу. Но будьте осторожны — на территории месторождения замечено семейство медведей», — сообщает пресс-служба компании в telegram-канале «Газпром. Добыча. Уренгой».

В приложенном к сообщению видеосюжете охотничий инспектор окружной службы по охране биоресурсов Рахмет Катагонов пояснил, что медведи приходят на запах еды, кроме того, зверь помнит места, где его подкармливали в прошлом году. При встрече с медведем не следует проявлять страха и бежать от него, лучше попробовать самому притвориться мертвым или, наоборот, постараться напугать медведя.

Ранее URA.RU рассказало, что медведя заметили в районе Лимбяяхи. Жители отметили, что он не голодает.

Видео: telegram-канал «Газпром. Добыча. Уренгой»

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В ЯНАО, вблизи вахтового поселка Пуровской промплощадки, заметили семейство медведей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром». «Погода в ближайшие выходные располагает к прогулкам по лесу. Но будьте осторожны — на территории месторождения замечено семейство медведей», — сообщает пресс-служба компании в telegram-канале «Газпром. Добыча. Уренгой». В приложенном к сообщению видеосюжете охотничий инспектор окружной службы по охране биоресурсов Рахмет Катагонов пояснил, что медведи приходят на запах еды, кроме того, зверь помнит места, где его подкармливали в прошлом году. При встрече с медведем не следует проявлять страха и бежать от него, лучше попробовать самому притвориться мертвым или, наоборот, постараться напугать медведя. Ранее URA.RU рассказало, что медведя заметили в районе Лимбяяхи. Жители отметили, что он не голодает. Видео: telegram-канал «Газпром. Добыча. Уренгой»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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