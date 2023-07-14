Пенсионерку с диабетом не выпускали из курганского «Метрополиса» из-за разбитого товара. Фото

15 июля 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники заставляли женщину оплатить случайно разбитый товар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском магазине «Метрополис» (Курганская область) продавцы заставили пожилую женщину оплатить случайно разбитый товар. У пенсионерки сахарный диабет, но ее продержали в магазине несколько часов. Член городской общественной палаты Александр Андрюков рассказал URA.RU, что намерен обратиться в прокуратуру. О происшествии в соцсетях сообщила очевидица. «Была в «Метрополисе» и осталась в ужасе. Весь коллектив магазина атаковал бабулю за то, что она случайно разбила какую-то бутылку. На кассе был один человек, в следствие чего образовалась огромная очередь, но суть не в этом, а в том, что я в шоке, какие бывают люди. Бабушка говорит, что хочет кушать и у нее нет с собой денег, на что мужчина в погонах отвечает: «Зачем вы ходите в магазин без денег», — написала женщина в паблике «Шадринск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Член городской общественной палаты Александр Андрюков сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру. По его словам, женщине необходимо вернуть деньги и принести извинения. Галина Гаврилова проживает в геронтологическом центре «Спутник» и является инвалидом. У нее сахарный диабет, также женщина перенесла инсульт и не видит левым глазом. «Поехала в город в аптеку, после нее зашла в магазин. На выходе из отдела не увидела стоящую внизу спиртную продукцию, пошла дальше и услышала звон. Сотрудники магазина заставляли меня оплатить товар, после моего отказа вызвали полицию. Я говорила им, что мне необходим прием лекарств и пищи из-за сахарного диабета, но в центр меня увезли только после того, как мне стало плохо. Уже там сотрудники полиции составили на меня протокол, а по требованию участкового я передала ему 600 рублей», — пишет женщина в обращении Андрюкову. По ее словам, ей пытались помочь сотрудники центра, но «полиция не слышала их». Всего Гаврилову продержали в магазине около трех с половиной часов. Женщина проживает в геронтологическом центре Александр Андрюков Галина Гаврилова написала обращение члену городской общественной палаты Александру Андрюкову Александр Андрюков Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринском магазине «Метрополис» (Курганская область) продавцы заставили пожилую женщину оплатить случайно разбитый товар. У пенсионерки сахарный диабет, но ее продержали в магазине несколько часов. Член городской общественной палаты Александр Андрюков рассказал URA.RU, что намерен обратиться в прокуратуру. О происшествии в соцсетях сообщила очевидица. «Была в «Метрополисе» и осталась в ужасе. Весь коллектив магазина атаковал бабулю за то, что она случайно разбила какую-то бутылку. На кассе был один человек, в следствие чего образовалась огромная очередь, но суть не в этом, а в том, что я в шоке, какие бывают люди. Бабушка говорит, что хочет кушать и у нее нет с собой денег, на что мужчина в погонах отвечает: «Зачем вы ходите в магазин без денег», — написала женщина в паблике «Шадринск Подслушано» в соцсети «ВКонтакте». Член городской общественной палаты Александр Андрюков сообщил, что намерен обратиться в прокуратуру. По его словам, женщине необходимо вернуть деньги и принести извинения. Галина Гаврилова проживает в геронтологическом центре «Спутник» и является инвалидом. У нее сахарный диабет, также женщина перенесла инсульт и не видит левым глазом. «Поехала в город в аптеку, после нее зашла в магазин. На выходе из отдела не увидела стоящую внизу спиртную продукцию, пошла дальше и услышала звон. Сотрудники магазина заставляли меня оплатить товар, после моего отказа вызвали полицию. Я говорила им, что мне необходим прием лекарств и пищи из-за сахарного диабета, но в центр меня увезли только после того, как мне стало плохо. Уже там сотрудники полиции составили на меня протокол, а по требованию участкового я передала ему 600 рублей», — пишет женщина в обращении Андрюкову. По ее словам, ей пытались помочь сотрудники центра, но «полиция не слышала их». Всего Гаврилову продержали в магазине около трех с половиной часов.