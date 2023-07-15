15 июля 2023
14 июля 2023

В Салехарде впервые пройдет Кубок главы города по сапсерфингу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний день лета. Екатеринбург, лето в городе, сап, сап серфинг, сапбординг, сапборд
Спортивное мероприятие состоится 22 июля на городском пляже Фото:

В Салехарде (ЯНАО) впервые состоится Кубок главы города по сапсерфингу. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«В Салехарде 22 июля пройдет физкультурное мероприятие по сапсерфингу „Кубок Главы города Салехарда“. Место проведения — городской пляж на реке Полябта», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Спортсмены и любители уже начали подготовку к соревнованиям. «На водной глади городского пляжа — жарко и многолюдно, вернее „многосапно“. Здесь проходят тренировки. Уже через неделю в Салехарде состоится Кубок главы города по гребле. Не пропустите, это впервые», — подписал видео с тренирующимися сапсерферами telegram-канал «САЛЕХАРД онлайн».

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В Салехарде (ЯНАО) впервые состоится Кубок главы города по сапсерфингу. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту администрации муниципалитета. «В Салехарде 22 июля пройдет физкультурное мероприятие по сапсерфингу „Кубок Главы города Салехарда“. Место проведения — городской пляж на реке Полябта», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Спортсмены и любители уже начали подготовку к соревнованиям. «На водной глади городского пляжа — жарко и многолюдно, вернее „многосапно“. Здесь проходят тренировки. Уже через неделю в Салехарде состоится Кубок главы города по гребле. Не пропустите, это впервые», — подписал видео с тренирующимися сапсерферами telegram-канал «САЛЕХАРД онлайн».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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