Спортивное мероприятие состоится 22 июля на городском пляже Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) впервые состоится Кубок главы города по сапсерфингу. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

«В Салехарде 22 июля пройдет физкультурное мероприятие по сапсерфингу „Кубок Главы города Салехарда“. Место проведения — городской пляж на реке Полябта», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Спортсмены и любители уже начали подготовку к соревнованиям. «На водной глади городского пляжа — жарко и многолюдно, вернее „многосапно“. Здесь проходят тренировки. Уже через неделю в Салехарде состоится Кубок главы города по гребле. Не пропустите, это впервые», — подписал видео с тренирующимися сапсерферами telegram-канал «САЛЕХАРД онлайн».