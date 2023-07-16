В ритуальном зале Салехарда (ЯНАО) 18 июля простятся с уроженцем Приуральского района Иваном Лаптандером, погибшим при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.
«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Иван Лаптандер. Прощание состоится завтра в ритуальном зале г. Салехард с 12 до 13 часов», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба администрации Приуральского района.
Иван родился в Белоярске, позже жил и работал в Салехарде. Мэр района Иван Сакал выразил свои соболезнования семье и друзьям героя.
Спецоперацию по защите жителей Донбасса проводится с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие военнослужащие из всех регионов страны, в том числе и с Ямала.
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