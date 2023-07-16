16 июля 2023
15 июля 2023

Федеральный бюджет одолжит Тюменской области 600 миллионов рублей на автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус. Тюмень, автобус
Новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров Фото:

Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявку Тюменской области на получение специального казначейского кредита (СКК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

«На эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах», — приводит инфоцентр слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Отмечается, что новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров. Как отметил Хуснуллин, СКК является эффективным инструментом обновления инфраструктуры в субъектах РФ и создания комфортной жизни россиян.

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Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявку Тюменской области на получение специального казначейского кредита (СКК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. «На эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах», — приводит инфоцентр слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Отмечается, что новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров. Как отметил Хуснуллин, СКК является эффективным инструментом обновления инфраструктуры в субъектах РФ и создания комфортной жизни россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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