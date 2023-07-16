Федеральный бюджет одолжит Тюменской области 600 миллионов рублей на автобусы

17 июля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров Фото: Ася Бронникова © URA.RU Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявку Тюменской области на получение специального казначейского кредита (СКК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. «На эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах», — приводит инфоцентр слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Отмечается, что новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров. Как отметил Хуснуллин, СКК является эффективным инструментом обновления инфраструктуры в субъектах РФ и создания комфортной жизни россиян.

Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на замену автобусов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. Заявку Тюменской области на получение специального казначейского кредита (СКК) одобрили на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. «На эти средства планируется приобретение 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах», — приводит инфоцентр слова губернатора Тюменской области Александра Моора. Отмечается, что новые автобусы рассчитаны на 108 пассажиров. Как отметил Хуснуллин, СКК является эффективным инструментом обновления инфраструктуры в субъектах РФ и создания комфортной жизни россиян.