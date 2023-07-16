В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась в пять раз

В ЯНАО площадь лесных пожаров увеличилась в пять раз
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В ЯНАО по состоянию на 18:00 17 июля площадь природных пожаров увеличилась более чем в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«В ЯНАО действует три природных пожара на площади 43 гектара. В тушении пожаров принимают участие 52 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
Очаги распространения огня находятся в Пуровском и Надымском районе. Для переброски личного состава было задействовано два вертолета и шесть бортов авиации.
Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 16 июля в ЯНАО горело девять гектар леса. Для тушения пожаров было задействовано 20 человек личного состава.
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