В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась в пять раз

17 июля 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

В ЯНАО площадь лесных пожаров увеличилась в пять раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В ЯНАО по состоянию на 18:00 17 июля площадь природных пожаров увеличилась более чем в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В ЯНАО действует три природных пожара на площади 43 гектара. В тушении пожаров принимают участие 52 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Очаги распространения огня находятся в Пуровском и Надымском районе. Для переброски личного состава было задействовано два вертолета и шесть бортов авиации. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 16 июля в ЯНАО горело девять гектар леса. Для тушения пожаров было задействовано 20 человек личного состава.

В ЯНАО по состоянию на 18:00 17 июля площадь природных пожаров увеличилась более чем в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В ЯНАО действует три природных пожара на площади 43 гектара. В тушении пожаров принимают участие 52 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Очаги распространения огня находятся в Пуровском и Надымском районе. Для переброски личного состава было задействовано два вертолета и шесть бортов авиации. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 16 июля в ЯНАО горело девять гектар леса. Для тушения пожаров было задействовано 20 человек личного состава.