16 июля 2023
15 июля 2023

В ЯНАО площадь природных пожаров увеличилась в пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО площадь лесных пожаров увеличилась в пять раз Фото:
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В ЯНАО по состоянию на 18:00 17 июля площадь природных пожаров увеличилась более чем в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«В ЯНАО действует три природных пожара на площади 43 гектара. В тушении пожаров принимают участие 52 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Очаги распространения огня находятся в Пуровском и Надымском районе. Для переброски личного состава было задействовано два вертолета и шесть бортов авиации.

Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 16 июля в ЯНАО горело девять гектар леса. Для тушения пожаров было задействовано 20 человек личного состава.

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В ЯНАО по состоянию на 18:00 17 июля площадь природных пожаров увеличилась более чем в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «В ЯНАО действует три природных пожара на площади 43 гектара. В тушении пожаров принимают участие 52 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. Очаги распространения огня находятся в Пуровском и Надымском районе. Для переброски личного состава было задействовано два вертолета и шесть бортов авиации. Ранее URA.RU рассказало, что по состоянию на 16 июля в ЯНАО горело девять гектар леса. Для тушения пожаров было задействовано 20 человек личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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