В Тюменской области пьяная автомобилистка покусала полицейского

18 июля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Осужденная не в первый раз села пьяной за руль (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU В Тюменской области нетрезвая водитель обматерила, покусала и исцарапала сотрудника ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Елену Бутц, будучи в состоянии опьянения, села за руль и начала движение по улицам села Нижняя Тавда, после чего был задержана сотрудниками ГИБДД. От прохождения медобследования отказалась, водительского удостоверения не имела. Инспекторы ДПС потребовали, чтобы гражданка прошла в служебный автомобиль, на что Елена высказала слова грубой нецензурной брани, стала хватать их руками за форменное обмундирование, царапала кисти рук и зубами укусила инспектора за плечо», — сообщили в пресс-службе. Ранее задержанная женщина уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. Вину в новом преступлении она признала и в содеянном раскаялась. Суд, путем частичного сложения наказаний, назначил Бутц условное наказание сроком на год и 10 месяцев. Ранее URA.RU писало и о других случаях нападений на сотрудников полиции. Так, в Тюмени мужчина, искавший в снегу закладку, разбил нос правоохранителю, который его задерживал.

В Тюменской области нетрезвая водитель обматерила, покусала и исцарапала сотрудника ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Елену Бутц, будучи в состоянии опьянения, села за руль и начала движение по улицам села Нижняя Тавда, после чего был задержана сотрудниками ГИБДД. От прохождения медобследования отказалась, водительского удостоверения не имела. Инспекторы ДПС потребовали, чтобы гражданка прошла в служебный автомобиль, на что Елена высказала слова грубой нецензурной брани, стала хватать их руками за форменное обмундирование, царапала кисти рук и зубами укусила инспектора за плечо», — сообщили в пресс-службе. Ранее задержанная женщина уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. Вину в новом преступлении она признала и в содеянном раскаялась. Суд, путем частичного сложения наказаний, назначил Бутц условное наказание сроком на год и 10 месяцев. Ранее URA.RU писало и о других случаях нападений на сотрудников полиции. Так, в Тюмени мужчина, искавший в снегу закладку, разбил нос правоохранителю, который его задерживал.