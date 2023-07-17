17 июля 2023

В Тюменской области пьяная автомобилистка покусала полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденная не в первый раз села пьяной за руль (архивное фото) Фото:

В Тюменской области нетрезвая водитель обматерила, покусала и исцарапала сотрудника ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Елену Бутц, будучи в состоянии опьянения, села за руль и начала движение по улицам села Нижняя Тавда, после чего был задержана сотрудниками ГИБДД. От прохождения медобследования отказалась, водительского удостоверения не имела. Инспекторы ДПС потребовали, чтобы гражданка прошла в служебный автомобиль, на что Елена высказала слова грубой нецензурной брани, стала хватать их руками за форменное обмундирование, царапала кисти рук и зубами укусила инспектора за плечо», — сообщили в пресс-службе.

Ранее задержанная женщина уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. Вину в новом преступлении она признала и в содеянном раскаялась. Суд, путем частичного сложения наказаний, назначил Бутц условное наказание сроком на год и 10 месяцев.

Ранее URA.RU писало и о других случаях нападений на сотрудников полиции. Так, в Тюмени мужчина, искавший в снегу закладку, разбил нос правоохранителю, который его задерживал.

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В Тюменской области нетрезвая водитель обматерила, покусала и исцарапала сотрудника ГИБДД. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Елену Бутц, будучи в состоянии опьянения, села за руль и начала движение по улицам села Нижняя Тавда, после чего был задержана сотрудниками ГИБДД. От прохождения медобследования отказалась, водительского удостоверения не имела. Инспекторы ДПС потребовали, чтобы гражданка прошла в служебный автомобиль, на что Елена высказала слова грубой нецензурной брани, стала хватать их руками за форменное обмундирование, царапала кисти рук и зубами укусила инспектора за плечо», — сообщили в пресс-службе. Ранее задержанная женщина уже привлекалась к ответственности за пьяную езду. Вину в новом преступлении она признала и в содеянном раскаялась. Суд, путем частичного сложения наказаний, назначил Бутц условное наказание сроком на год и 10 месяцев. Ранее URA.RU писало и о других случаях нападений на сотрудников полиции. Так, в Тюмени мужчина, искавший в снегу закладку, разбил нос правоохранителю, который его задерживал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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