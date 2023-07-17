В Тюменской области открыли новые мечети

В Вагайском и Ярковском районах Тюменской области открыли две мечети

18 июля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Мусульманские храмы появились в деревне Ишаир и селе Маранка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области открыли две новые мечети — в деревне Ишаир Вагайского района и селе Маранка Ярковского района. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по делам национальностей. «В июле в двух муниципальных районах Тюменской области местные мусульмане отметили открытие мечетей. Это произошло в деревне Ишаир Вагайского района и в селе Маранка Ярковского района», — рассказали URA.RU в комитете. Там также отметили, что в Ярковском районе в настоящий момент действуют 12 мечетей. В Вагайском районе их 26, а вскоре откроется и еще одна — строительство мусульманского храма ведется в районном центре.

В Тюменской области открыли две новые мечети — в деревне Ишаир Вагайского района и селе Маранка Ярковского района. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по делам национальностей. «В июле в двух муниципальных районах Тюменской области местные мусульмане отметили открытие мечетей. Это произошло в деревне Ишаир Вагайского района и в селе Маранка Ярковского района», — рассказали URA.RU в комитете. Там также отметили, что в Ярковском районе в настоящий момент действуют 12 мечетей. В Вагайском районе их 26, а вскоре откроется и еще одна — строительство мусульманского храма ведется в районном центре.