17 июля 2023

В Тюменской области открыли новые мечети

В Вагайском и Ярковском районах Тюменской области открыли две мечети
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, мечеть, ислам, религия, арабская вязь, мусульмане, вера, молитва
Мусульманские храмы появились в деревне Ишаир и селе Маранка Фото:

В Тюменской области открыли две новые мечети — в деревне Ишаир Вагайского района и селе Маранка Ярковского района. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по делам национальностей.

«В июле в двух муниципальных районах Тюменской области местные мусульмане отметили открытие мечетей. Это произошло в деревне Ишаир Вагайского района и в селе Маранка Ярковского района», — рассказали URA.RU в комитете.

Там также отметили, что в Ярковском районе в настоящий момент действуют 12 мечетей. В Вагайском районе их 26, а вскоре откроется и еще одна — строительство мусульманского храма ведется в районном центре.

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В Тюменской области открыли две новые мечети — в деревне Ишаир Вагайского района и селе Маранка Ярковского района. Об этом URA.RU сообщили в региональном комитете по делам национальностей. «В июле в двух муниципальных районах Тюменской области местные мусульмане отметили открытие мечетей. Это произошло в деревне Ишаир Вагайского района и в селе Маранка Ярковского района», — рассказали URA.RU в комитете. Там также отметили, что в Ярковском районе в настоящий момент действуют 12 мечетей. В Вагайском районе их 26, а вскоре откроется и еще одна — строительство мусульманского храма ведется в районном центре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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