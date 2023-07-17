В Лабытнанги дорожный рабочий получил травмы из-за ДТП
На автодороге Лабытнанги — Харп водитель грузовой «ГАЗели» сбил дорожного рабочего. Пострадавшего с травмами доставили в больницу Лабытнанги, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД.
«На автодороге Лабытнанги — Харп 18 июля водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина с различными травмами каретой скорой помощи доставлен в ГБУЗ Лабытнанги», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
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