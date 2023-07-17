17 июля 2023

В ЯНАО газелист сбил дорожного рабочего. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи. Курган, дпс
В Лабытнанги дорожный рабочий получил травмы из-за ДТП Фото:

На автодороге Лабытнанги — Харп водитель грузовой «ГАЗели» сбил дорожного рабочего. Пострадавшего с травмами доставили в больницу Лабытнанги, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД.

«На автодороге Лабытнанги — Харп 18 июля водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина с различными травмами каретой скорой помощи доставлен в ГБУЗ Лабытнанги», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.

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На автодороге Лабытнанги — Харп водитель грузовой «ГАЗели» сбил дорожного рабочего. Пострадавшего с травмами доставили в больницу Лабытнанги, сообщила пресс-служба окружного УГИБДД. «На автодороге Лабытнанги — Харп 18 июля водитель автомобиля „ГАЗель“ допустил наезд на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина с различными травмами каретой скорой помощи доставлен в ГБУЗ Лабытнанги», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Корреспондент агентства направил запрос о состоянии здоровья пострадавшего. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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