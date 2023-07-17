17 июля 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ожидаются грозы и град, а также высокая пожарная опасность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый день. Тюмень, мошенник, слежка, бандит, преступник, непогода, маньяк, люди с зонтами, дождь, человек с зонтом, мошенничество
Тюменцам пообещали дожди, град и сильный ветер, а местами — высокий риск пожаров Фото:

В Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде: в районах региона ожидается как высокая пожарная опасность, так и град с грозами. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область, предупреждение об опасной погоде. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период — с 8:00 до 20:00 19 июля», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

Так, метеорологи сообщают, что 19 июля в южных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это чревато возникновением возгораний в лесах.

В то же время, в юго-восточных районах области в течение дня прогнозируют сильные дожди. Также тюменцев ждут грозы и град, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде: в районах региона ожидается как высокая пожарная опасность, так и град с грозами. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Тюменская область, предупреждение об опасной погоде. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период — с 8:00 до 20:00 19 июля», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. Так, метеорологи сообщают, что 19 июля в южных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это чревато возникновением возгораний в лесах. В то же время, в юго-восточных районах области в течение дня прогнозируют сильные дожди. Также тюменцев ждут грозы и град, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...