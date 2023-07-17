Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ожидаются грозы и град, а также высокая пожарная опасность

Тюменцам пообещали дожди, град и сильный ветер, а местами — высокий риск пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области объявили предупреждение об опасной погоде: в районах региона ожидается как высокая пожарная опасность, так и град с грозами. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область, предупреждение об опасной погоде. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Период — с 8:00 до 20:00 19 июля», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

Так, метеорологи сообщают, что 19 июля в южных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова. Это чревато возникновением возгораний в лесах.

В то же время, в юго-восточных районах области в течение дня прогнозируют сильные дожди. Также тюменцев ждут грозы и град, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.