17 июля 2023

Власти Шадринска пообещали очистить пруд в горсаду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, набережная городского пруда, заросли травы, благоустройство города, благоустройство набережной
Власти Шадринска разработали план очистки пруда в горсаду Фото:

Власти Шадринска (Курганская область) обсудили с арендатором горсада план по очистке исторического пруда. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии в ответе на редакционный запрос.

«Арендатор чистил пруд (в горсаду Шадринска — прим. URA.RU) ручным способом, сейчас обговорили дополнительные меры по расчистке. Будем совместно стараться ситуацию исправить», — говорится в ответе.

Уточняется, что пруд засорился, в том числе, из-за жаркой погоды. «Этот год сухой, в реках и даже в колодцах вода упала, плюс жаркое лето, нельзя не учитывать и природный гидрологический цикл водоема. Пруд в горсаду — это естественный водоем, подпитывающийся за счет грунтовых вод», — написано в ответе пресс-службы мэрии.

Ранее жители Шадринска Курганской области жаловались на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. Депутата буквально завалили жалобами по проблеме очистки пруда.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Шадринска (Курганская область) обсудили с арендатором горсада план по очистке исторического пруда. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии в ответе на редакционный запрос. «Арендатор чистил пруд (в горсаду Шадринска — прим. URA.RU) ручным способом, сейчас обговорили дополнительные меры по расчистке. Будем совместно стараться ситуацию исправить», — говорится в ответе. Уточняется, что пруд засорился, в том числе, из-за жаркой погоды. «Этот год сухой, в реках и даже в колодцах вода упала, плюс жаркое лето, нельзя не учитывать и природный гидрологический цикл водоема. Пруд в горсаду — это естественный водоем, подпитывающийся за счет грунтовых вод», — написано в ответе пресс-службы мэрии. Ранее жители Шадринска Курганской области жаловались на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. Депутата буквально завалили жалобами по проблеме очистки пруда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...