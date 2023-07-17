Власти Шадринска пообещали очистить пруд в горсаду

18 июля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Власти Шадринска разработали план очистки пруда в горсаду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Шадринска (Курганская область) обсудили с арендатором горсада план по очистке исторического пруда. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии в ответе на редакционный запрос. «Арендатор чистил пруд (в горсаду Шадринска — прим. URA.RU) ручным способом, сейчас обговорили дополнительные меры по расчистке. Будем совместно стараться ситуацию исправить», — говорится в ответе. Уточняется, что пруд засорился, в том числе, из-за жаркой погоды. «Этот год сухой, в реках и даже в колодцах вода упала, плюс жаркое лето, нельзя не учитывать и природный гидрологический цикл водоема. Пруд в горсаду — это естественный водоем, подпитывающийся за счет грунтовых вод», — написано в ответе пресс-службы мэрии. Ранее жители Шадринска Курганской области жаловались на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. Депутата буквально завалили жалобами по проблеме очистки пруда.

Власти Шадринска (Курганская область) обсудили с арендатором горсада план по очистке исторического пруда. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба мэрии в ответе на редакционный запрос. «Арендатор чистил пруд (в горсаду Шадринска — прим. URA.RU) ручным способом, сейчас обговорили дополнительные меры по расчистке. Будем совместно стараться ситуацию исправить», — говорится в ответе. Уточняется, что пруд засорился, в том числе, из-за жаркой погоды. «Этот год сухой, в реках и даже в колодцах вода упала, плюс жаркое лето, нельзя не учитывать и природный гидрологический цикл водоема. Пруд в горсаду — это естественный водоем, подпитывающийся за счет грунтовых вод», — написано в ответе пресс-службы мэрии. Ранее жители Шадринска Курганской области жаловались на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров. Депутата буквально завалили жалобами по проблеме очистки пруда.