Губернатор Шумков сравнил самоназванную элиту России с иностранной

19 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор порассуждал насчет элит разных стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил самоназванную элиту России с зарубежными. С его слов, западная интеллигенция грабила свою страну, чтобы обогащать Америку и Францию, а российская растаскивала деньги из РФ. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Французская элита, разграбляя Африку и Юго-Восточную Азию, обогащала свою страну. И только самоназванная элитка Новой России, ограбляя свою собственную страну, растаскивала отсюда деньги и ресурсы в Америку, Англию, Испанию и Францию», — пишет губернатор в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». Со слов главы Курганской области, элита Америки грабит весь мир, чтобы поддержать уровень жизни в своей стране, а также развивать армию и государство. Испанская и португальская элиты грабили открытую вновь Америку, чтобы также обогащать себя. По мнению Шумкова, Англия грабила Индию столетиями, что приносить ресурсы на свои территории. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж». С его слов, употребление иностранных слов считается вредным и необоснованным.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил самоназванную элиту России с зарубежными. С его слов, западная интеллигенция грабила свою страну, чтобы обогащать Америку и Францию, а российская растаскивала деньги из РФ. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Французская элита, разграбляя Африку и Юго-Восточную Азию, обогащала свою страну. И только самоназванная элитка Новой России, ограбляя свою собственную страну, растаскивала отсюда деньги и ресурсы в Америку, Англию, Испанию и Францию», — пишет губернатор в своем канале «силаVправде (V. Шумков)». Со слов главы Курганской области, элита Америки грабит весь мир, чтобы поддержать уровень жизни в своей стране, а также развивать армию и государство. Испанская и португальская элиты грабили открытую вновь Америку, чтобы также обогащать себя. По мнению Шумкова, Англия грабила Индию столетиями, что приносить ресурсы на свои территории. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков раскритиковал любителей слов «рофл» и «кринж». С его слов, употребление иностранных слов считается вредным и необоснованным.