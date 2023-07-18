Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника

19 июля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Ребенок получил травму, подтягиваясь на турнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мировой суд Тюменского района оштрафовал учителя физкультуры за травму ученика. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — рассказали в ведомстве. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Максимальное наказание по указанной статье — штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мировой суд Тюменского района оштрафовал учителя физкультуры за травму ученика. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — рассказали в ведомстве. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Максимальное наказание по указанной статье — штраф в размере 30 тысяч рублей.