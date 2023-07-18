Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника

Мировой суд Тюменского района оштрафовал учителя физкультуры за травму ученика. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.
«Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — рассказали в ведомстве.
Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Максимальное наказание по указанной статье — штраф в размере 30 тысяч рублей.
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