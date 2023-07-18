18 июля 2023

Тюменского учителя физкультуры осудили за травму второклассника

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Сатке. Челябинск., турник, спортплощадка
Ребенок получил травму, подтягиваясь на турнике Фото:

Мировой суд Тюменского района оштрафовал учителя физкультуры за травму ученика. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — рассказали в ведомстве.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Максимальное наказание по указанной статье — штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Мировой суд Тюменского района оштрафовал учителя физкультуры за травму ученика. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. «Установлено, что в апреле 2023 года на уроке физкультуры, который проходил на свежем воздухе, ученик второго класса получил травму руки, спрыгивая с перекладины. Причина несчастного случая — отсутствие должного контроля со стороны учителя», — рассказали в ведомстве. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций). Максимальное наказание по указанной статье — штраф в размере 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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