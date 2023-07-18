Курганский застройщик незаконно занял часть земли для пешеходов

19 июля 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В Кургане застройщик незаконно занял землю под проход для пешеходов (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Один из крупных застройщиков Кургана незаконно занял часть земельного участка в районе ТЦ «Звездный», предназначенного под размещение конструкций для прохода пешеходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе проверки, проведенной по обращениям граждан, установлено, что застройщиком без оформления в установленном порядке документов были заняты части земельных участков из земель неразграниченной собственности в районе ТЦ „Звездный“ в Кургане общей площадью 1780 кв. м. под размещение конструкций для прохода пешеходов с защитным козырьком, и установки ограждения земельного участка, находящегося в собственности общества», — указано на сайте надзорного ведомства. Строительная компания привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Застройщику необходимо будет исправить выявленные нарушения. Устранение нарушений земельного законодательства на контроле городской прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство высотки на берегу Тобола признали незаконным. Областной суд отменил все экспертизы и проектную документацию. До этого прокуратура запрещала продолжать строительство многоэтажного дома после жалоб жителей микрорайоне Шевелевка. Однако несмотря на это строительная компания продолжила работы на объекте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из крупных застройщиков Кургана незаконно занял часть земельного участка в районе ТЦ «Звездный», предназначенного под размещение конструкций для прохода пешеходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «В ходе проверки, проведенной по обращениям граждан, установлено, что застройщиком без оформления в установленном порядке документов были заняты части земельных участков из земель неразграниченной собственности в районе ТЦ „Звездный“ в Кургане общей площадью 1780 кв. м. под размещение конструкций для прохода пешеходов с защитным козырьком, и установки ограждения земельного участка, находящегося в собственности общества», — указано на сайте надзорного ведомства. Строительная компания привлечена к административной ответственности в виде предупреждения. Застройщику необходимо будет исправить выявленные нарушения. Устранение нарушений земельного законодательства на контроле городской прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство высотки на берегу Тобола признали незаконным. Областной суд отменил все экспертизы и проектную документацию. До этого прокуратура запрещала продолжать строительство многоэтажного дома после жалоб жителей микрорайоне Шевелевка. Однако несмотря на это строительная компания продолжила работы на объекте.