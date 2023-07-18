Курганский застройщик незаконно занял часть земли для пешеходов

Один из крупных застройщиков Кургана незаконно занял часть земельного участка в районе ТЦ «Звездный», предназначенного под размещение конструкций для прохода пешеходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.
«В ходе проверки, проведенной по обращениям граждан, установлено, что застройщиком без оформления в установленном порядке документов были заняты части земельных участков из земель неразграниченной собственности в районе ТЦ „Звездный“ в Кургане общей площадью 1780 кв. м. под размещение конструкций для прохода пешеходов с защитным козырьком, и установки ограждения земельного участка, находящегося в собственности общества», — указано на сайте надзорного ведомства. Строительная компания привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.
Застройщику необходимо будет исправить выявленные нарушения. Устранение нарушений земельного законодательства на контроле городской прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане строительство высотки на берегу Тобола признали незаконным. Областной суд отменил все экспертизы и проектную документацию. До этого прокуратура запрещала продолжать строительство многоэтажного дома после жалоб жителей микрорайоне Шевелевка. Однако несмотря на это строительная компания продолжила работы на объекте.
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