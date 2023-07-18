Нейросети иногда пишут барабанные партии для курганской группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солист группы «Психея» из Кургана Дмитрий Порубов признался, что иногда использует нейросети при создании партий для своих композиций. Об этом музыкант рассказал в подкасте youtube-канала «tell me».

«У нас тоже искусственный интеллект в записи применяется. У меня есть drum-машинка (помогает прописать партию барабанов и битов в музыке), она сама подбирает вариант. Музыкант забивает рисунок и там предлагается сложный или средний обыгрыш. Нейросеть сама чувствует, где нужно сделать брейк, сама выстраивает фигуры», — рассказал Порубов.

Со слов музыканта, в группе нет такого, что нейросеть сама пишет альбомы, а к помощи искусственного интеллекта они прибегают редко. Порубова также поддержал и Евгений Катайцев, который руководит коммуникационной группой «БункерМедиа» и ведет подкаст на канале «tell me». Со слов директора компании, его сотрудники используют нейросети для создания изображений. Работники рекламного агентства также пользуются искусственным интеллектом, чтобы прописывать речь для видео.

Ранее URA.RU писало, что курганский медиаменеджер, который делал интервью с тремя губернаторами, ушел в нейросеть. Директор одного из местных СМИ начал внедрять в работу искусственный интеллект.