Непогода повалила деревья, затопла общественные места и машины
Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде 19 июля. После чего в этот день по региону прошли грозы и град, а порывы ветра достигли 16 метров в секунду. В связи с этим URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских районов.
Даже тех, кто в этот день все же никуда не поехал, непогода застала во дворе. Сильные порывы ветра повалили деревья на машины.
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