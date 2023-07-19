19 июля 2023

Вся Тюмень оказалась под водой из-за стихийных бедствий. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , погода, м5, непогода, плохая видимость, автотранспорт, трасса м5, ливень, дорога, дождь, метеоусловия
Непогода повалила деревья, затопла общественные места и машины Фото:

Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде 19 июля. После чего в этот день по региону прошли грозы и град, а порывы ветра достигли 16 метров в секунду. В связи с этим URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских районов.

Даже тех, кто в этот день все же никуда не поехал, непогода застала во дворе. Сильные порывы ветра повалили деревья на машины.
Даже тех, кто в этот день все же никуда не поехал, непогода застала во дворе. Сильные порывы ветра повалили деревья на машины.
Фото:

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Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде 19 июля. После чего в этот день по региону прошли грозы и град, а порывы ветра достигли 16 метров в секунду. В связи с этим URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских районов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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