Непогода повалила деревья, затопла общественные места и машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Тюменской области предупредили об опасной погоде 19 июля. После чего в этот день по региону прошли грозы и град, а порывы ветра достигли 16 метров в секунду. В связи с этим URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как непогода отразилась на состоянии тюменских районов.