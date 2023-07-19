19 июля 2023

Бастрыкин заинтересовался избиением детей из ХМАО в свердловском лагере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, кровати, летний лагерь, детский лагерь, спальня, спальная комната
Воспитателей лагеря обвиняют в избиении детей (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению об избиении детей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) воспитателями в оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область). Об это рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ потребовал доклад о ходе проверки по сообщению об избиении детей в одном из оздоровительных лагерей в Верхней Пышме», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи проверяют сотрудников лагеря по статье «истязание».

Сотрудников «Медной горки» обвиняют в том, что они якобы избивали и обзывали северными оленями детей из ХМАО. Следователи начали проверку в лагере. В мэрии Нефтеюганска начали разбираться в ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль инцидент. Сами воспитатели заявили, что готовы пройти полиграф, чтобы доказать, что обвинения являются клеветой.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению об избиении детей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) воспитателями в оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область). Об это рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ потребовал доклад о ходе проверки по сообщению об избиении детей в одном из оздоровительных лагерей в Верхней Пышме», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи проверяют сотрудников лагеря по статье «истязание». Сотрудников «Медной горки» обвиняют в том, что они якобы избивали и обзывали северными оленями детей из ХМАО. Следователи начали проверку в лагере. В мэрии Нефтеюганска начали разбираться в ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль инцидент. Сами воспитатели заявили, что готовы пройти полиграф, чтобы доказать, что обвинения являются клеветой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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