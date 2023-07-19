Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению об избиении детей из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) воспитателями в оздоровительном лагере «Медная горка» в Верхней Пышме (Свердловская область). Об это рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ потребовал доклад о ходе проверки по сообщению об избиении детей в одном из оздоровительных лагерей в Верхней Пышме», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи проверяют сотрудников лагеря по статье «истязание».
Сотрудников «Медной горки» обвиняют в том, что они якобы избивали и обзывали северными оленями детей из ХМАО. Следователи начали проверку в лагере. В мэрии Нефтеюганска начали разбираться в ситуации. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков взял на контроль инцидент. Сами воспитатели заявили, что готовы пройти полиграф, чтобы доказать, что обвинения являются клеветой.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.