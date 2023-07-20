Тюменские власти ищут подрядчика для содержания VIP-бассейнов

В Тюменской области требуются сотрудники для обслуживания бассейна в резиденции губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, бассейн, термальный источник
Исполнитель будет следить за температурой воды и исправностью гидромассажа Фото:

Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» ищет подрядчика для обслуживания бассейнов в резиденции губернатора и VIP-гостинице в Тобольске. Соответствующие торги объявлены на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) спортивно-оздоровительных бассейнов. Начальная цена: 236 335 рублей. Место оказания услуг: Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, Тобольск, ул. Розы Люксембург, 1/1», — говорится в документах закупки.

Первый адрес — загородная резиденция губернатора Тюменской области. По второму располагается отель для VIP-гостей, в который ранее, также за счет бюджета, закупали услуги вооруженной охраны.

Подрядчику предстоит очищать емкости, обслуживать фильтры и насосы, а также следить за тем, чтобы вода была комфортной температуры, а гидромассаж работал без сбоев. Объем каждого бассейна составляет шесть кубических метров.

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Представительский комплекс правительства Тюменской области «Тура» ищет подрядчика для обслуживания бассейнов в резиденции губернатора и VIP-гостинице в Тобольске. Соответствующие торги объявлены на сайте госзакупок. «Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) спортивно-оздоровительных бассейнов. Начальная цена: 236 335 рублей. Место оказания услуг: Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, Тобольск, ул. Розы Люксембург, 1/1», — говорится в документах закупки. Первый адрес — загородная резиденция губернатора Тюменской области. По второму располагается отель для VIP-гостей, в который ранее, также за счет бюджета, закупали услуги вооруженной охраны. Подрядчику предстоит очищать емкости, обслуживать фильтры и насосы, а также следить за тем, чтобы вода была комфортной температуры, а гидромассаж работал без сбоев. Объем каждого бассейна составляет шесть кубических метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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