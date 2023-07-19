Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) Жанна Бабусенко запускает собственную линейку средств для ухода за волосами «МОХ». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра содействия предпринимательству «Мой бизнес».
«Предприниматель из Муравленко Жанна Бабусенко запустила производство косметических средств по уходу за волосами и стайлинга для мужчин под собственным брендом „MOX“. В планах у нее продолжить заниматься развитием личного бренда, выйти на федеральные сети магазинов косметики, а также расширить линейку продукции», — сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес» на официальном сайте.
Жанна начинала свою профессиональную деятельность, как визажист. В настоящее время она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее работают двое сотрудников. Продукция бренда уже реализуется через маркетплейсы.
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