19 июля 2023

Предприниматель из ЯНАО запускает собственный бренд косметики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Black Friday в магазине "Золотое Яблоко". Екатеринбург, магазин косметики
Предприниматель из Муравленко запустила линейку косметики по уходу за волосами Фото:

Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) Жанна Бабусенко запускает собственную линейку средств для ухода за волосами «МОХ». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра содействия предпринимательству «Мой бизнес».

«Предприниматель из Муравленко Жанна Бабусенко запустила производство косметических средств по уходу за волосами и стайлинга для мужчин под собственным брендом „MOX“. В планах у нее продолжить заниматься развитием личного бренда, выйти на федеральные сети магазинов косметики, а также расширить линейку продукции», — сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес» на официальном сайте.

Жанна начинала свою профессиональную деятельность, как визажист. В настоящее время она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее работают двое сотрудников. Продукция бренда уже реализуется через маркетплейсы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги будут производить косметику из северных ягод. Автором идеи стала Мария Богомазова.

Косметический бренд «Мох»
Косметический бренд «Мох»
Фото:

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Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) Жанна Бабусенко запускает собственную линейку средств для ухода за волосами «МОХ». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра содействия предпринимательству «Мой бизнес». «Предприниматель из Муравленко Жанна Бабусенко запустила производство косметических средств по уходу за волосами и стайлинга для мужчин под собственным брендом „MOX“. В планах у нее продолжить заниматься развитием личного бренда, выйти на федеральные сети магазинов косметики, а также расширить линейку продукции», — сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес» на официальном сайте. Жанна начинала свою профессиональную деятельность, как визажист. В настоящее время она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее работают двое сотрудников. Продукция бренда уже реализуется через маркетплейсы. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги будут производить косметику из северных ягод. Автором идеи стала Мария Богомазова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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