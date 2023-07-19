Предприниматель из ЯНАО запускает собственный бренд косметики. Фото

20 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Предприниматель из Муравленко запустила линейку косметики по уходу за волосами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) Жанна Бабусенко запускает собственную линейку средств для ухода за волосами «МОХ». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра содействия предпринимательству «Мой бизнес». «Предприниматель из Муравленко Жанна Бабусенко запустила производство косметических средств по уходу за волосами и стайлинга для мужчин под собственным брендом „MOX“. В планах у нее продолжить заниматься развитием личного бренда, выйти на федеральные сети магазинов косметики, а также расширить линейку продукции», — сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес» на официальном сайте. Жанна начинала свою профессиональную деятельность, как визажист. В настоящее время она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее работают двое сотрудников. Продукция бренда уже реализуется через маркетплейсы. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги будут производить косметику из северных ягод. Автором идеи стала Мария Богомазова. Косметический бренд «Мох» Фото: telegram-канал «ИА Лабытнанги» — https://t.me/ia_lbt/7350

Предприниматель из Муравленко (ЯНАО) Жанна Бабусенко запускает собственную линейку средств для ухода за волосами «МОХ». Об этом сообщает пресс-служба регионального центра содействия предпринимательству «Мой бизнес». «Предприниматель из Муравленко Жанна Бабусенко запустила производство косметических средств по уходу за волосами и стайлинга для мужчин под собственным брендом „MOX“. В планах у нее продолжить заниматься развитием личного бренда, выйти на федеральные сети магазинов косметики, а также расширить линейку продукции», — сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес» на официальном сайте. Жанна начинала свою профессиональную деятельность, как визажист. В настоящее время она зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, у нее работают двое сотрудников. Продукция бренда уже реализуется через маркетплейсы. Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги будут производить косметику из северных ягод. Автором идеи стала Мария Богомазова.