20 июля 2023

В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались поликлиника и целый микрорайон

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Екатеринбург, трубы, ремонтные работы
В Кургане без воды остался отдаленный микрорайон и поликлиника Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались поликлиника на улице Дзержинского, а также микрорайон Утяк. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«В связи с аварией на водопроводе на улице Дзержинского, 41Б без ХВС: улица Дзержинского, 37, 37А, 39А, 41Б (поликлиника). В связи с аварией на водопроводе в мкр. Утяк на улице Советская, 53 без ХВС: мкр. Утяк — полностью», — говорится в посте.

Ранее в Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщала пресс-служба АО «Водный союз».

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В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались поликлиника на улице Дзержинского, а также микрорайон Утяк. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «В связи с аварией на водопроводе на улице Дзержинского, 41Б без ХВС: улица Дзержинского, 37, 37А, 39А, 41Б (поликлиника). В связи с аварией на водопроводе в мкр. Утяк на улице Советская, 53 без ХВС: мкр. Утяк — полностью», — говорится в посте. Ранее в Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщала пресс-служба АО «Водный союз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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