В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались поликлиника и целый микрорайон

В Кургане без воды остался отдаленный микрорайон и поликлиника Фото: Московец Илья © URA.RU

В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались поликлиника на улице Дзержинского, а также микрорайон Утяк. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«В связи с аварией на водопроводе на улице Дзержинского, 41Б без ХВС: улица Дзержинского, 37, 37А, 39А, 41Б (поликлиника). В связи с аварией на водопроводе в мкр. Утяк на улице Советская, 53 без ХВС: мкр. Утяк — полностью», — говорится в посте.

Ранее в Кургане в связи с устранением аварии на водопроводе десятки многоквартирных и частных домов в поселке Ново-Северный остались без водоснабжения. Под отключение также попали школы, детские сады и больницы, сообщала пресс-служба АО «Водный союз».