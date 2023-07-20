Силовики провели обыски в частной курганской клинике

Силовики изъяли документы в частной клинике Шадринска (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В одной из частных клиник Шадринска Курганской области силовики провели обыски и изъятие документов. Работников подозревают в мошенничестве с социальными выплатами медработникам, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения.

«В Шадринске прошли обыски в одной из частных клиник. Сотрудники подозреваются в мошенничестве с социальными выплатами медработникам за работу с больными коронавирусом. Фактически медики с такими больными не работали. Возбуждено уголовное дело, ущерб оценивается более 2 млн рублей», — сообщил источник.

Оперативно связаться с руководством частной больницы URA.RU не удалось. Агентство направило запрос директору клиники, а также в следственное управление СКР по Курганской области, ответ ожидается.