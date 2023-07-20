20 июля 2023

Тюменцам прививают культуру правильной утилизации отходов

Тюменцы правильно утилизировали 150 тысяч отработанных батареек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени установлено 36 зеленых гринбоксов
В Тюмени установлено 36 зеленых гринбоксов Фото:

С начала 2023 года жители Тюменской области утилизировали в специальные контейнеры 150 тысяч отработанных батареек, что в три раза больше, чем за весь 2022 год. Как отметил директор «НОВ-экология» Андрей Копырин, культура обращения с опасными отходами у граждан формируется постепенно.

«Отслужившие свой срок батарейки нельзя отправить в обычный контейнер у дома, их не смогут принять на полигоне хранения твердых коммунальных отходов. Чтобы сформировать ответственное отношение к отработанным отходам, реализуется проект „гринбокс“», — рассказал URA.RU Андрей Копырин.

Он отметил, что управляющие компании обязывают создавать места для утилизации опасных отходов. На данный момент в Тюмени установлено 36 зеленых гринбоксов для сбора батареек. Еще 34 находятся в соседних регионах Урала. В текущем году, благодаря проекту, на утилизацию отправилось три тонны отработанных батареек.

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С начала 2023 года жители Тюменской области утилизировали в специальные контейнеры 150 тысяч отработанных батареек, что в три раза больше, чем за весь 2022 год. Как отметил директор «НОВ-экология» Андрей Копырин, культура обращения с опасными отходами у граждан формируется постепенно. «Отслужившие свой срок батарейки нельзя отправить в обычный контейнер у дома, их не смогут принять на полигоне хранения твердых коммунальных отходов. Чтобы сформировать ответственное отношение к отработанным отходам, реализуется проект „гринбокс“», — рассказал URA.RU Андрей Копырин. Он отметил, что управляющие компании обязывают создавать места для утилизации опасных отходов. На данный момент в Тюмени установлено 36 зеленых гринбоксов для сбора батареек. Еще 34 находятся в соседних регионах Урала. В текущем году, благодаря проекту, на утилизацию отправилось три тонны отработанных батареек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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