Тюменцам прививают культуру правильной утилизации отходов

С начала 2023 года жители Тюменской области утилизировали в специальные контейнеры 150 тысяч отработанных батареек, что в три раза больше, чем за весь 2022 год. Как отметил директор «НОВ-экология» Андрей Копырин, культура обращения с опасными отходами у граждан формируется постепенно.
«Отслужившие свой срок батарейки нельзя отправить в обычный контейнер у дома, их не смогут принять на полигоне хранения твердых коммунальных отходов. Чтобы сформировать ответственное отношение к отработанным отходам, реализуется проект „гринбокс“», — рассказал URA.RU Андрей Копырин.
Он отметил, что управляющие компании обязывают создавать места для утилизации опасных отходов. На данный момент в Тюмени установлено 36 зеленых гринбоксов для сбора батареек. Еще 34 находятся в соседних регионах Урала. В текущем году, благодаря проекту, на утилизацию отправилось три тонны отработанных батареек.
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