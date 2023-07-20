20 июля 2023

В тюменском селе нашли очаг смертельной болезни

В селе Ильинка Тюменской области обнаружили труп лисы, зараженной бешенством
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , зона карантина
В Ильинке с 21 июля хотят ввести карантин Фото:

В одном из домохозяйств в селе Ильинка (Казанский район, Тюменская область) обнаружили очаг бешенства. Проект постановления о введении карантина на этой территории разработан управлением ветеринарии региона.

«Установить с 21 июля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Ильинка, улица Береговая, дом 3. Проект направлен на предупреждение распространения заболевания в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документе.

В настоящее время постановление еще не подписано губернатором региона Александром Моором. Когда это произойдет, ограничительные мероприятия затронут и территорию в радиусе трех километров от очага. Ранее URA.RU писало, что в данном селе уже вводили карантин по бешенству.

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В одном из домохозяйств в селе Ильинка (Казанский район, Тюменская область) обнаружили очаг бешенства. Проект постановления о введении карантина на этой территории разработан управлением ветеринарии региона. «Установить с 21 июля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Ильинка, улица Береговая, дом 3. Проект направлен на предупреждение распространения заболевания в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документе. В настоящее время постановление еще не подписано губернатором региона Александром Моором. Когда это произойдет, ограничительные мероприятия затронут и территорию в радиусе трех километров от очага. Ранее URA.RU писало, что в данном селе уже вводили карантин по бешенству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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