В тюменском селе нашли очаг смертельной болезни

В селе Ильинка Тюменской области обнаружили труп лисы, зараженной бешенством

В Ильинке с 21 июля хотят ввести карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одном из домохозяйств в селе Ильинка (Казанский район, Тюменская область) обнаружили очаг бешенства. Проект постановления о введении карантина на этой территории разработан управлением ветеринарии региона.

«Установить с 21 июля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Казанский район, село Ильинка, улица Береговая, дом 3. Проект направлен на предупреждение распространения заболевания в связи с полученными результатами исследований материала, отобранного от трупа лисицы», — говорится в документе.

В настоящее время постановление еще не подписано губернатором региона Александром Моором. Когда это произойдет, ограничительные мероприятия затронут и территорию в радиусе трех километров от очага. Ранее URA.RU писало, что в данном селе уже вводили карантин по бешенству.