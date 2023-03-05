05 марта 2023

Тюменское село закрыли на карантин по смертельной болезни

В Тюменской области с 6 марта объявили карантин по бешенству в селе Ильинка
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
Бешенство нашли в анализах, взятых у трупа дикой лисицы Фото:

В Тюменской области на карантин по бешенству закрыли село Ильинка в Казанском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

«С 6 марта установить карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора.

Карантин было решено ввести после того, как на территории одного из хозяйств был обнаружен труп лисицы. Экспертиза показала, что животное было заражено бешенством.

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В Тюменской области на карантин по бешенству закрыли село Ильинка в Казанском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «С 6 марта установить карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора. Карантин было решено ввести после того, как на территории одного из хозяйств был обнаружен труп лисицы. Экспертиза показала, что животное было заражено бешенством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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