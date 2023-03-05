Тюменское село закрыли на карантин по смертельной болезни

Бешенство нашли в анализах, взятых у трупа дикой лисицы
В Тюменской области на карантин по бешенству закрыли село Ильинка в Казанском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
«С 6 марта установить карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора.
Карантин было решено ввести после того, как на территории одного из хозяйств был обнаружен труп лисицы. Экспертиза показала, что животное было заражено бешенством.
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