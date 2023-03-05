Тюменское село закрыли на карантин по смертельной болезни

В Тюменской области с 6 марта объявили карантин по бешенству в селе Ильинка

06 марта 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Бешенство нашли в анализах, взятых у трупа дикой лисицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области на карантин по бешенству закрыли село Ильинка в Казанском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «С 6 марта установить карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора. Карантин было решено ввести после того, как на территории одного из хозяйств был обнаружен труп лисицы. Экспертиза показала, что животное было заражено бешенством.

В Тюменской области на карантин по бешенству закрыли село Ильинка в Казанском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. «С 6 марта установить карантин по бешенству в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Ограничительные мероприятия устанавливаются в эпизоотическом очаге и на территории, прилегающей к нему, в радиусе трех километров», — говорится в постановлении губернатора региона Александра Моора. Карантин было решено ввести после того, как на территории одного из хозяйств был обнаружен труп лисицы. Экспертиза показала, что животное было заражено бешенством.