Тетя 11-летней тюменки, которую истязал отец, раскрыла подробности истории

В Тюмени отец 11-летней девочки угрожал сдать ее в детский дом, если она не согласится с ним жить

21 июля 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Девочка боится отца и не хочет с ним жить Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отец 11-летней девочки угрожал сдать ее в детский дом, если она не согласится с ним жить после смерти матери. Как рассказала URA.RU тетя ребенка, девочка боится отца и не хочет с ним жить. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку этой истории. «В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны ее отца в городе Тюмени. После смерти матери девочки мужчина издевается над ребенком, угрожает физической расправой, а также высказывает различные угрозы», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ. Агентству URA.RU тетя 11-летней девочки Анастасия Шевелева рассказала, что мама несовершеннолетней умерла в январе 2023 года. Она утверждает, что погибшая женщина развелась с мужчиной в 2015 году, от уплаты алиментов он уклонялся. Девочка не общалась с отцом с трех лет и вспоминала агрессивное отношение к матери со стороны мужчины. После гибели женщины ребенок начал жить с тетей, отец предоставил родственнице разрешение на временную опеку над дочерью. Однако позднее он заявление отозвал. Органы опеки и попечительства Тюменской области направили дочь с отцом в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское» для налаживания детско-родительских отношений. По словам тети девочки, там на девочку оказывали давление. «Им было плевать, что ребенок хочет жить с тетей. Ребенок говорил, что боится отца, что помнит, как он бил маму. Однако ей внушали, что она не могла помнить такие моменты. Хотя ребенок мне рассказывала, как отец однажды воткнул вилку в ногу матери. Из кризисного центра отец уехал через две недели. У руководства я спросила, как они будут налаживать детско-родительские отношения без него. На что мне сказали, что отец для этого не нужен. 27 мая у ребенка забрали телефон и пытались отдать отцу. Она сопротивлялась, но в итоге он ее забрал», — рассказала агентству Анастасия. После реабилитационного центра девочка около двух месяцев прожила с отцом и его сожительницей в селе Туринская Слобода (Свердловская область). Мужчина запрещал девочке видеться с другими родственниками. За это время у девочки развился панкреатит, так как она отказывалась есть. Через органы опеки и попечительства Ирбита тете и бабушке разрешили видеться с ребенком. 18 июля ребенок вместе с бабушкой и дедушкой приехал в Тюмень к тете и после чего заявила, что к отцу она не вернется. Как утверждает Анастасия, мужчина доводит ребенка до суицидальных мыслей. «Когда она приехала ко мне в Тюмень, она наотрез отказалась ехать к отцу. Он на не кричит, угрожает ей психушкой, называет ее ненормальной, больной. Мы в опеке договорились кое-как, что ребенок будет с нами видеться, она к нам тянется», — добавила Анастасия. Агентство URA.RU направило запрос в инфоцентр Тюменской области. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени отец 11-летней девочки угрожал сдать ее в детский дом, если она не согласится с ним жить после смерти матери. Как рассказала URA.RU тетя ребенка, девочка боится отца и не хочет с ним жить. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку этой истории. «В социальной сети сообщается о противоправных действиях в отношении пятиклассницы со стороны ее отца в городе Тюмени. После смерти матери девочки мужчина издевается над ребенком, угрожает физической расправой, а также высказывает различные угрозы», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ. Агентству URA.RU тетя 11-летней девочки Анастасия Шевелева рассказала, что мама несовершеннолетней умерла в январе 2023 года. Она утверждает, что погибшая женщина развелась с мужчиной в 2015 году, от уплаты алиментов он уклонялся. Девочка не общалась с отцом с трех лет и вспоминала агрессивное отношение к матери со стороны мужчины. После гибели женщины ребенок начал жить с тетей, отец предоставил родственнице разрешение на временную опеку над дочерью. Однако позднее он заявление отозвал. Органы опеки и попечительства Тюменской области направили дочь с отцом в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское» для налаживания детско-родительских отношений. По словам тети девочки, там на девочку оказывали давление. «Им было плевать, что ребенок хочет жить с тетей. Ребенок говорил, что боится отца, что помнит, как он бил маму. Однако ей внушали, что она не могла помнить такие моменты. Хотя ребенок мне рассказывала, как отец однажды воткнул вилку в ногу матери. Из кризисного центра отец уехал через две недели. У руководства я спросила, как они будут налаживать детско-родительские отношения без него. На что мне сказали, что отец для этого не нужен. 27 мая у ребенка забрали телефон и пытались отдать отцу. Она сопротивлялась, но в итоге он ее забрал», — рассказала агентству Анастасия. После реабилитационного центра девочка около двух месяцев прожила с отцом и его сожительницей в селе Туринская Слобода (Свердловская область). Мужчина запрещал девочке видеться с другими родственниками. За это время у девочки развился панкреатит, так как она отказывалась есть. Через органы опеки и попечительства Ирбита тете и бабушке разрешили видеться с ребенком. 18 июля ребенок вместе с бабушкой и дедушкой приехал в Тюмень к тете и после чего заявила, что к отцу она не вернется. Как утверждает Анастасия, мужчина доводит ребенка до суицидальных мыслей. «Когда она приехала ко мне в Тюмень, она наотрез отказалась ехать к отцу. Он на не кричит, угрожает ей психушкой, называет ее ненормальной, больной. Мы в опеке договорились кое-как, что ребенок будет с нами видеться, она к нам тянется», — добавила Анастасия. Агентство URA.RU направило запрос в инфоцентр Тюменской области. Ответ ожидается.