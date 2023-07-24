Курганцы в Смолино считают, что могли бы спасти дома от пожара, если было бы электричество

В микрорайоне Смолино во время пожара на сотнях участков сгорели дома и другие здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане некоторые жители микрорайона Смолино, где в мае в пожаре на сотнях участков сгорели дома и другие здания, считают, что смогли бы спасти свое имущество, если бы у них не отключили электричество. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Кургана Яков Сидоров, который общается с погорельцами.

«Люди уверены, что, если бы электроэнергию не отключили, часть домов они бы точно отстояли», — рассказал URA.RU Сидоров. Погорельцы ему сообщали, что в 2019 году спасли Смолино от пожара благодаря воде из скважин, которую качали насосами, работающими на электричестве. Также местные жители рассказали депутату, что в этом году не слышали сирену, хотя до отключения электричества она работала.

За отключение электричества во время опасных ситуаций в регионе отвечает комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства. Ранее депутат гордумы Кургана Иван Камшилов делился с URA.RU мнением, что власти не всегда обоснованно отключают электричество во время опасных ситуаций. Представители власти объясняли URA.RU, что такие отключения проводят для осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения. Решение об отключении принимают после команды от Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.