В Кургане сомневаются, что власти всегда обоснованно отключают электричество

30 июня 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Во время ЧС в населенных пунктах отключают электричество, чтобы избежать возможной опасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства, не всегда обоснованно отключает электричество во время потенциально опасных ситуаций. Таким мнением с URA.RU поделился депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». «В каких-то случаях, может, есть основания для отключения. Может, там сети действительно старые и какие-то проблемы есть. Но у нас в большинстве случаев сети новые, они предусматривают защиту от природных явлений. Отключают же всех без разбору. А когда мы без связи, больше опасности», — объяснил URA.RU Камшилов. Он отметил, что во время отключения электричества сложнее эвакуироваться, раз нет связи. Также из-за этого отключаются насосы, которые качают воду на участках. По мнению депутата, в большинстве случаев такие меры предпринимают, чтобы перестраховаться. «Комиссия по ЧС и ПБ приняла решение о превентивных отключениях в пожароопасный период. В рамках этого решения электросетевая компания по требованию ЕДДС муниципальных образований выполняла превентивные отключения», — объяснили URA.RU в компании СУЭНКО свою работу во время весенних лесных пожаров. Состав комиссии по ЧС и ПБ указан в документе, который размещен на сайте областного управления защиты населения от ЧС и ОПБ. URA.RU отправило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева сообщала URA.RU, что в регионах решение об отключении электроснабжения во время лесных пожаров принимает комиссия, в которую входят местные власти. Она отметила, что специалисты отключают электричество, чтобы обеспечить безопасность людей в конкретных случаях или предотвратить развитие чрезвычайной ситуации. Медведева добавила, что эти меры должны быть обоснованными. Обновлено в 19:39 по уральскому времени: «Превентивные отключения объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“ проводятся в целях осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения. Превентивные отключения объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“ осуществляются при введенном особом противопожарном режиме: при наличии сильного порывистого ветра; при возникновении крупных пожаров вблизи объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“; при направлении очага пожара в сторону населенных пунктов или объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“», — объяснили URA.RU в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Отключения проводятся на основании соответствующей команды от Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области комиссия по ЧС и пожарной безопасности, куда входят представители областного правительства, не всегда обоснованно отключает электричество во время потенциально опасных ситуаций. Таким мнением с URA.RU поделился депутат гордумы Кургана Иван Камшилов, который также является руководителем регионального центра общественного контроля «ЖКХ контроль». «В каких-то случаях, может, есть основания для отключения. Может, там сети действительно старые и какие-то проблемы есть. Но у нас в большинстве случаев сети новые, они предусматривают защиту от природных явлений. Отключают же всех без разбору. А когда мы без связи, больше опасности», — объяснил URA.RU Камшилов. Он отметил, что во время отключения электричества сложнее эвакуироваться, раз нет связи. Также из-за этого отключаются насосы, которые качают воду на участках. По мнению депутата, в большинстве случаев такие меры предпринимают, чтобы перестраховаться. «Комиссия по ЧС и ПБ приняла решение о превентивных отключениях в пожароопасный период. В рамках этого решения электросетевая компания по требованию ЕДДС муниципальных образований выполняла превентивные отключения», — объяснили URA.RU в компании СУЭНКО свою работу во время весенних лесных пожаров. Состав комиссии по ЧС и ПБ указан в документе, который размещен на сайте областного управления защиты населения от ЧС и ОПБ. URA.RU отправило запрос по теме в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева сообщала URA.RU, что в регионах решение об отключении электроснабжения во время лесных пожаров принимает комиссия, в которую входят местные власти. Она отметила, что специалисты отключают электричество, чтобы обеспечить безопасность людей в конкретных случаях или предотвратить развитие чрезвычайной ситуации. Медведева добавила, что эти меры должны быть обоснованными. Обновлено в 19:39 по уральскому времени: «Превентивные отключения объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“ проводятся в целях осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения крупных природных и техногенных пожаров, а также недопущению их дальнейшего распространения. Превентивные отключения объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“ осуществляются при введенном особом противопожарном режиме: при наличии сильного порывистого ветра; при возникновении крупных пожаров вблизи объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“; при направлении очага пожара в сторону населенных пунктов или объектов электросетевого хозяйства АО „СУЭНКО“», — объяснили URA.RU в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Отключения проводятся на основании соответствующей команды от Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.