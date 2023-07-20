20 июля 2023

Тюменский губернатор оценил ход строительства новой базы отдыха

В Тюменской области строят новую базу отдыха в Омутинском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Тюменской области выехал с рабочей поездкой в Омутинский район Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ход строительства базы отдыха в селе Омутинском. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Это проект местного предпринимателя Юрия Елишева, который стал участником муниципального акселератора. Инвестору выделили два земельных участка — на одном будут деревянные домики, на другом парковка. Место для базы живописное, воздух чистый, рядом сосновый бор и речка. Такие проекты доказывают, что инвесторы вкладываются не только в городские стартапы, но и в сельские», — указано в публикации губернатора Тюменской области.

Александр Моор добавил, что благодаря инвесторам в Тюменской области создаются новые рабочий места. Также растет туристический потенциал региона. Планируется, что новая база отдыха откроется в декабре 2023 года.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха. Продавец оценил ее в 350 млн рублей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ход строительства базы отдыха в селе Омутинском. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Это проект местного предпринимателя Юрия Елишева, который стал участником муниципального акселератора. Инвестору выделили два земельных участка — на одном будут деревянные домики, на другом парковка. Место для базы живописное, воздух чистый, рядом сосновый бор и речка. Такие проекты доказывают, что инвесторы вкладываются не только в городские стартапы, но и в сельские», — указано в публикации губернатора Тюменской области. Александр Моор добавил, что благодаря инвесторам в Тюменской области создаются новые рабочий места. Также растет туристический потенциал региона. Планируется, что новая база отдыха откроется в декабре 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха. Продавец оценил ее в 350 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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