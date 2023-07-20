Тюменский губернатор оценил ход строительства новой базы отдыха

В Тюменской области строят новую базу отдыха в Омутинском районе

21 июля 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области выехал с рабочей поездкой в Омутинский район Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ход строительства базы отдыха в селе Омутинском. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Это проект местного предпринимателя Юрия Елишева, который стал участником муниципального акселератора. Инвестору выделили два земельных участка — на одном будут деревянные домики, на другом парковка. Место для базы живописное, воздух чистый, рядом сосновый бор и речка. Такие проекты доказывают, что инвесторы вкладываются не только в городские стартапы, но и в сельские», — указано в публикации губернатора Тюменской области. Александр Моор добавил, что благодаря инвесторам в Тюменской области создаются новые рабочий места. Также растет туристический потенциал региона. Планируется, что новая база отдыха откроется в декабре 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха. Продавец оценил ее в 350 млн рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил ход строительства базы отдыха в селе Омутинском. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Это проект местного предпринимателя Юрия Елишева, который стал участником муниципального акселератора. Инвестору выделили два земельных участка — на одном будут деревянные домики, на другом парковка. Место для базы живописное, воздух чистый, рядом сосновый бор и речка. Такие проекты доказывают, что инвесторы вкладываются не только в городские стартапы, но и в сельские», — указано в публикации губернатора Тюменской области. Александр Моор добавил, что благодаря инвесторам в Тюменской области создаются новые рабочий места. Также растет туристический потенциал региона. Планируется, что новая база отдыха откроется в декабре 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области на берегу озера Яуслу-Бурен продается база отдыха. Продавец оценил ее в 350 млн рублей.