На Тюменскую область надвигаются дожди

21 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

На Тюменскую область надвигается дождливая погода Фото: Денис Моргунов © URA.RU В период с 21 по 23 июля на территории Тюменской области ожидаются обильные дожди. Информация об этом указана на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее агентство писало о том, что в некоторых городах региона из-за непогоды было объявлено штормовее предупреждение. «21 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 22 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 23 июля, облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха 23 градуса», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «23 июля — в дневное время температура воздуха составит 23 градуса, ночью — 16 градусов. Облачно, дождь», — сообщает официальный сайт Gismeteo.

В период с 21 по 23 июля на территории Тюменской области ожидаются обильные дожди. Информация об этом указана на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее агентство писало о том, что в некоторых городах региона из-за непогоды было объявлено штормовее предупреждение. «21 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 22 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 23 июля, облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха 23 градуса», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «23 июля — в дневное время температура воздуха составит 23 градуса, ночью — 16 градусов. Облачно, дождь», — сообщает официальный сайт Gismeteo.