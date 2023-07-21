На Тюменскую область надвигаются дожди

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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
На Тюменскую область надвигается дождливая погода Фото:

В период с 21 по 23 июля на территории Тюменской области ожидаются обильные дожди. Информация об этом указана на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее агентство писало о том, что в некоторых городах региона из-за непогоды было объявлено штормовее предупреждение.

«21 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 22 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 23 июля, облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха 23 градуса», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «23 июля — в дневное время температура воздуха составит 23 градуса, ночью — 16 градусов. Облачно, дождь», — сообщает официальный сайт Gismeteo.

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В период с 21 по 23 июля на территории Тюменской области ожидаются обильные дожди. Информация об этом указана на официальном сайте Росгидрометцентра. Ранее агентство писало о том, что в некоторых городах региона из-за непогоды было объявлено штормовее предупреждение. «21 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 22 июля — облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 25 градусов. 23 июля, облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха 23 градуса», — указано на официальном сайте Росгидрометцентра. Аналогичный прогноз дают синоптики сервиса Gismeteo. «23 июля — в дневное время температура воздуха составит 23 градуса, ночью — 16 градусов. Облачно, дождь», — сообщает официальный сайт Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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