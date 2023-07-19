Град, грозы и ветер продолжат бушевать в Тюменской области

В Тюменской области объявлено новое штормовое предупреждение

20 июля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

В Тюмени снова может пройти град Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области на 20 июля объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе снова ожидаются град, грозы и сильный ветер. «В Тюменской области 20 июля погода от 20 до 25 градусов по Цельсию. Объявлен желтый уровень погодного предупреждения, до 20:00 местами ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-18 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра. Также в южных районах будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Ранее URA.RU сообщало, что 19 июля в Тюмени прошел сильный дождь с градом, который затопил улицы, дворы и переходы. При этом местные жители нашли себе развлечение в непогоду и пошли кататься на надувных матрасах по лужам.

В Тюменской области на 20 июля объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе снова ожидаются град, грозы и сильный ветер. «В Тюменской области 20 июля погода от 20 до 25 градусов по Цельсию. Объявлен желтый уровень погодного предупреждения, до 20:00 местами ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-18 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра. Также в южных районах будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Ранее URA.RU сообщало, что 19 июля в Тюмени прошел сильный дождь с градом, который затопил улицы, дворы и переходы. При этом местные жители нашли себе развлечение в непогоду и пошли кататься на надувных матрасах по лужам.