Град, грозы и ветер продолжат бушевать в Тюменской области

В Тюменской области на 20 июля объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. Как сообщает Гидрометцентр России, в регионе снова ожидаются град, грозы и сильный ветер.
«В Тюменской области 20 июля погода от 20 до 25 градусов по Цельсию. Объявлен желтый уровень погодного предупреждения, до 20:00 местами ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-18 м/с», — указано на сайте Гидрометцентра. Также в южных районах будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.
Ранее URA.RU сообщало, что 19 июля в Тюмени прошел сильный дождь с градом, который затопил улицы, дворы и переходы. При этом местные жители нашли себе развлечение в непогоду и пошли кататься на надувных матрасах по лужам.
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