Полиция поймала вандала, который устроил погром в любимом парке мэра Кургана

22 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В Кургане поймали вандала, который сломал фигуры и деревья в Детском парке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полиция поймала вандала, сломавшего декоративные фигуры и деревья в Детском парке. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». Ранее мэр Кургана Елена Ситникова называла этот парк своим любимым местом в городе. «Задержан гражданин 1993 года рождения, житель Белозерского округа, ранее несудимый. Установлено, что вандал, находясь в ночное время в детском парке, в состоянии алкогольного опьянения повредил две сказочные инсталляции, а также сломал молодые саженцы деревьев. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что ущерб Детскому парку составил более пяти тысяч рублей. По данным полиции, на злоумышленника уже завели уголовное дело по статье «Вандализм». Ранее на сайте мэрии Кургана сообщалось, что варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру сказочного персонажа Емели. По данным властей, городскому имуществу нанесен значительный ущерб.

В Кургане полиция поймала вандала, сломавшего декоративные фигуры и деревья в Детском парке. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». Ранее мэр Кургана Елена Ситникова называла этот парк своим любимым местом в городе. «Задержан гражданин 1993 года рождения, житель Белозерского округа, ранее несудимый. Установлено, что вандал, находясь в ночное время в детском парке, в состоянии алкогольного опьянения повредил две сказочные инсталляции, а также сломал молодые саженцы деревьев. Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном», — говорится в посте ведомства. Уточняется, что ущерб Детскому парку составил более пяти тысяч рублей. По данным полиции, на злоумышленника уже завели уголовное дело по статье «Вандализм». Ранее на сайте мэрии Кургана сообщалось, что варвары сломали почти все молодые липы, оторвали от асфальта несколько парковых скульптур, в том числе фигуру сказочного персонажа Емели. По данным властей, городскому имуществу нанесен значительный ущерб.