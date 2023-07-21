Губернатор Моор осмотрел врачебную амбулаторию в регионе

Врачебная амбулатория обслуживает 27 населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил в деревне Овсянникова (Тобольский район) врачебную амбулаторию, которая обслуживает 27 населенных пунктов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Овсянниковскую врачебную амбулаторию сегодня осмотрел Губернатор Тюменской области Александр Моор. Это структурное подразделение Областной больницы №3 в Тобольске. Ранее медицинскую помощь населению оказывали в помещении 1961 года постройки. В 2021 году амбулатория переехала в новое модульное здание», — пишет информационный центр.

Дорога до амбулатории полностью асфальтирована. Здание оснащено связью и интернетом. Для обслуживания населения на прикрепленной территории есть санитарный автотранспорт. Также весь штат работников был полностью укомплектован.

Ранее URA.RU писало, что Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочей поездкой. Он уже посетил строящуюся школы в деревне Овсянникова. Теперь у него в планах принять участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».