21 июля 2023

Губернатор Моор осмотрел врачебную амбулаторию в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, село, сельская дорога, улица, деревня
Врачебная амбулатория обслуживает 27 населенных пунктов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил в деревне Овсянникова (Тобольский район) врачебную амбулаторию, которая обслуживает 27 населенных пунктов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Овсянниковскую врачебную амбулаторию сегодня осмотрел Губернатор Тюменской области Александр Моор. Это структурное подразделение Областной больницы №3 в Тобольске. Ранее медицинскую помощь населению оказывали в помещении 1961 года постройки. В 2021 году амбулатория переехала в новое модульное здание», — пишет информационный центр.

Дорога до амбулатории полностью асфальтирована. Здание оснащено связью и интернетом. Для обслуживания населения на прикрепленной территории есть санитарный автотранспорт. Также весь штат работников был полностью укомплектован.

Ранее URA.RU писало, что Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочей поездкой. Он уже посетил строящуюся школы в деревне Овсянникова. Теперь у него в планах принять участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил в деревне Овсянникова (Тобольский район) врачебную амбулаторию, которая обслуживает 27 населенных пунктов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Овсянниковскую врачебную амбулаторию сегодня осмотрел Губернатор Тюменской области Александр Моор. Это структурное подразделение Областной больницы №3 в Тобольске. Ранее медицинскую помощь населению оказывали в помещении 1961 года постройки. В 2021 году амбулатория переехала в новое модульное здание», — пишет информационный центр. Дорога до амбулатории полностью асфальтирована. Здание оснащено связью и интернетом. Для обслуживания населения на прикрепленной территории есть санитарный автотранспорт. Также весь штат работников был полностью укомплектован. Ранее URA.RU писало, что Александр Моор прибыл в Тобольск с рабочей поездкой. Он уже посетил строящуюся школы в деревне Овсянникова. Теперь у него в планах принять участие в гастрономическом фестивале «Сибирский баурсак».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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