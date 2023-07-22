Тюменцам рассказали, когда выгоднее покупать новую машину

В Тюмени выгоднее покупать новую машину в период с декабря по март

23 июля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Лучший период для покупки новой машины, по мнению эксперта, — с декабря по март Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени самый лучший период для покупки новой машины — с декабря по март. Это связано с завершением года выпуска по паспорту транспортного средства и падением спроса. Об этом сообщил директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин. «В случае покупки нового автомобиля более выгодные с точки зрения экономии предложения возможны в период с декабря по март. Это обусловлено завершением года выпуска по паспорту транспортного средства, падением спроса в январе, сложностью длительного хранения и консервации новых авто на открытых площадках зимой», — передают слова Разина журналисты РБК Тюмень. Также выгодными месяцами считаются август и сентябрь. В это время в салоны традиционно завозят новые модели, запускаются скидочные акции и не делается сильных накруток на дополнительные опции. Все потому, что люди после отпусков не имеют у себя больше большого количества денег. Ранее URA.RU писало, что стоимость новых и подержанных автомобилей в регионе за год поднялась в среднем на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей.

В Тюмени самый лучший период для покупки новой машины — с декабря по март. Это связано с завершением года выпуска по паспорту транспортного средства и падением спроса. Об этом сообщил директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин. «В случае покупки нового автомобиля более выгодные с точки зрения экономии предложения возможны в период с декабря по март. Это обусловлено завершением года выпуска по паспорту транспортного средства, падением спроса в январе, сложностью длительного хранения и консервации новых авто на открытых площадках зимой», — передают слова Разина журналисты РБК Тюмень. Также выгодными месяцами считаются август и сентябрь. В это время в салоны традиционно завозят новые модели, запускаются скидочные акции и не делается сильных накруток на дополнительные опции. Все потому, что люди после отпусков не имеют у себя больше большого количества денег. Ранее URA.RU писало, что стоимость новых и подержанных автомобилей в регионе за год поднялась в среднем на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей.