22 июля 2023
21 июля 2023

Тюменцам рассказали, когда выгоднее покупать новую машину

В Тюмени выгоднее покупать новую машину в период с декабря по март
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучший период для покупки новой машины, по мнению эксперта, — с декабря по март Фото:

В Тюмени самый лучший период для покупки новой машины — с декабря по март. Это связано с завершением года выпуска по паспорту транспортного средства и падением спроса. Об этом сообщил директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин.

«В случае покупки нового автомобиля более выгодные с точки зрения экономии предложения возможны в период с декабря по март. Это обусловлено завершением года выпуска по паспорту транспортного средства, падением спроса в январе, сложностью длительного хранения и консервации новых авто на открытых площадках зимой», — передают слова Разина журналисты РБК Тюмень.

Также выгодными месяцами считаются август и сентябрь. В это время в салоны традиционно завозят новые модели, запускаются скидочные акции и не делается сильных накруток на дополнительные опции. Все потому, что люди после отпусков не имеют у себя больше большого количества денег.

Ранее URA.RU писало, что стоимость новых и подержанных автомобилей в регионе за год поднялась в среднем на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей.

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В Тюмени самый лучший период для покупки новой машины — с декабря по март. Это связано с завершением года выпуска по паспорту транспортного средства и падением спроса. Об этом сообщил директор по административно-хозяйственной деятельности компании «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин. «В случае покупки нового автомобиля более выгодные с точки зрения экономии предложения возможны в период с декабря по март. Это обусловлено завершением года выпуска по паспорту транспортного средства, падением спроса в январе, сложностью длительного хранения и консервации новых авто на открытых площадках зимой», — передают слова Разина журналисты РБК Тюмень. Также выгодными месяцами считаются август и сентябрь. В это время в салоны традиционно завозят новые модели, запускаются скидочные акции и не делается сильных накруток на дополнительные опции. Все потому, что люди после отпусков не имеют у себя больше большого количества денег. Ранее URA.RU писало, что стоимость новых и подержанных автомобилей в регионе за год поднялась в среднем на 13%. В мае 2023 года медианная цена новой машины в регионе составила 2,15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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