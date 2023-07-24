Власти расторгли контракт с заводом «Курганстальмост» на строительство культурного центра (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганские власти отказались заключать контракт с предприятием «Курганстальмост» на строительство Центра культурного развития в Заозерном районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее завод выиграл аукцион и должен был построить объект за 137 миллионов рублей.

«Предмет закупки: строительство Центра культурного развития по адресу: г. Курган, 4 микрорайон. В связи с прекращением полномочий государственного заказчика ГКУ „Управление капитального строительства Курганской области“ принято решение отказаться от заключения государственного контракта с победителем электронного аукциона ЗАО „Курганстальмост“», — говорится в протоколе.

Строительство культурного центра в четвертом микрорайоне Заозерного планировали закончить до конца ноября 2023 года. Согласно проекту, здание для дополнительного образования детей и подростков будет иметь два этажа. На них в планах расположить залы хореографии и хорового пения, классы изобразительных искусств, класс робототехники, раздевалки с санузлами, душевой комнатой и гардеробными. Общей площадь центра составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

URA.RU направило официальные запросы в пресс-службы ЗАО «Курганстальмост» и правительства региона. На момент публикации ответы не поступили. Информация дополнится после получения комментариев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане культурный центр хотят построить «на воде». В проектной документации сообщалось, что территория будущего объекта подвержена подтоплению грунтовыми водами, поэтому подрядчику необходимо будет делать подсыпку.

Курганские власти отказали «Курганстальмосту» в заключении контракта на строительство культурного центра в Заозерном Скрин: портал «ЕИС Закупки»